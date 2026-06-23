بين إعجاب إنريكي ورغبة برشلونة وعرض بيريز.. ألفاريز يشعل الميركاتو الأوروبي

أعلن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد رغبته في الرحيل عن صفوف ناديه الإسباني خلال الصيف الجاري.

ومن المنتظر أن يكون ألفاريز هدفا لعدد من الأندية الكبيرة هذا الصيف، وربما الصفقة الأبرز في فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن ألفاريز عن رغبته بشكل صريح لوسائل الإعلام عقب فوز الأرجنتين على النمسا بنتيجة (2-0)، مساء الإثنين، في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال صرح جوليان عبر قناة (إي إس بي إن) "أعلم أن الوقت غير مناسب للحديث عن هذا الموضوع، ولكن لا يمكن إخفاء ذلك، بل سأكون صريحا بالتأكيد على أنني تحدثت مع مسؤولين من أتلتيكو مدريد بشأن رغبتي في الانتقال إلى ناد آخر، أريد تحقيق حلمي".

وقد ارتبط اسم جوليان ألفاريز بالعديد من الأندية هذا الصيف.

وذكرت تقارير أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في آخر موسمين معجب بقدرات المهاجم الأرجنتيني، بينما يبقى ألفاريز الهدف الأول لنادي برشلونة.

لكن نادي ريال مدريد أعلن أيضا بشكل رسمي رغبته في ضم جوليان ألفاريز.

وقبل إعادة انتخابه، أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أنه سيقدم عرضا بقيمة 150 مليون يورو لضم جوهرة جديدة (جالاكتيكوس).

وفي الوقت الذي تحدثت تقارير عن أسماء مثل البرتغالي فيتينيا والنرويجي هالاند، أكد نادي ريال مدريد تقدمه بعرض رسمي لضم ألفاريز مقابل 150 مليون يورو.

ورد أتلتيكو برفض العرض، مشيرا إلى أن من يريد شراء اللاعب الأرجنتيني عليه أن يفعل الشرط الجزائي في تعاقده بقيمة 500 مليون يورو.