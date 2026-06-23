رياضة|كأس العالم 2026|دولي

بين رغبة الانتصار وطموح الاستقرار.. أرقام ترسم مواجهة قطر والبوسنة

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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Players of Qatar line up for the national anthem before the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
منتخب قطر يواجه البوسنة في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 23/6/2026
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آخر تحديث: 21:46 (توقيت مكة)

يخوض منتخبا البوسنة والهرسك وقطر مواجهة تاريخية في كأس العالم 2026، هي الأولى بينهما في البطولة العالمية، بعد أن اقتصرت اللقاءات السابقة على مباريات ودية فقط، انتهت بفوز قطر 2-0 في يناير/كانون الثاني 2000، وتعادل 1-1 في أغسطس/آب 2010.

وتحمل هذه المواجهة طابعا خاصا، ليس فقط لكونها الأولى بينهما في المونديال، بل أيضاً لكونها تأتي في ظل تباين واضح في النتائج والأداء بين المنتخبين خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الفاعلية الهجومية أو الصلابة الدفاعية.

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البوسنة أمام خصم آسيوي للمرة الثانية في المونديال

يخوض منتخب البوسنة والهرسك هذه المباراة للمرة الثانية أمام منتخب آسيوي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد فوزه على إيران 3-1 في مونديال عام 2014، وهو الانتصار الوحيد له في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

SALVADOR, BRAZIL - JUNE 25: Ashkan Dejagah of Iran is crowded out by Toni Sunjic, Tino Sven Susic and Miralem Pjanic of Bosnia-Herzegovina during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group F match between Bosnia-Herzegovina and Iran at Arena Fonte Nova on June 25, 2014 in Salvador, Brazil. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
من مباراة البوسنة والهرسك وإيران في مونديال البرازيل 2014  (غيتي إيميجز)

كما يدخل المنتخب البوسني اللقاء وهو يعاني من سلسلة سلبية نسبية، حيث لم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات دولية (6 تعادلات وخسارة واحدة)، وهو عدد التعادلات نفسه الذي سجله في 41 مباراة سابقة مجتمعة، ما يعكس تحولا واضحا في نمط نتائجه.

في المقابل، يُظهر الفريق البوسني قدرا من الفاعلية الهجومية، إذ نجح في تسجيل ثلاث تسديدات أو أكثر على المرمى في 13 من آخر 15 مباراة تنافسية، مع متوسط يصل إلى 25 لمسة داخل منطقة جزاء الخصم في المباراة الواحدة، ما يعكس حضوراً هجومياً مستمراً رغم تذبذب النتائج.

قطر تحت ضغط الأرقام السلبية

على الجهة المقابلة، يعيش المنتخب القطري فترة صعبة على المستوى الدولي، إذ لم يحقق سوى فوز واحد في آخر ثماني مباريات (فوز وحيد، مقابل خمس هزائم وتعادلين)، كما اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط خلال تلك السلسلة.

وخلال مواجهة كندا في الجولة الثانية من المونديال، تلقى المنتخب القطري 32 تسديدة، في واحدة من أعلى الأرقام المسجلة ضد أي منتخب في البطولة، وهو رقم لم يتجاوزه سوى لقاء الولايات المتحدة أمام بلجيكا في عام 2014 (40 تسديدة).

epa13048446 Canada midfielder Ismael Kone (L) pursues Qatar midfielder Yusuf Abdurisag (R) in the first half of the FIFA World Cup 2026 group stage match between Canada and Qatar in Vancouver, Canada, 18 June 2026. EPA/BOB FRID
هزيمة ثقيلة لقطر ضد منتخب كندا (إي بي آي)

كما سجلت قطر نسبة استحواذ لم تتجاوز 21% في تلك المباراة، وهي خامس أدنى نسبة في تاريخ كأس العالم منذ عام 1966 وفقا لإحصاءات أوبتا، ما يعكس صعوبة كبيرة في فرض أسلوب اللعب أمام المنتخبات القوية.

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وفي الهزيمة الثقيلة أمام كندا 6-0، تلقى المنتخب القطري أكبر خسارة له منذ عام 2008، حين خسر وديا أمام إيران بنتيجة 6-1، في واحدة من أكثر المباريات السلبية دفاعياً في تاريخه الحديث.

مؤشرات فردية لافتة

رغم التراجع الجماعي، برز بعض اللاعبين على المستوى الفردي. ففي صفوف البوسنة والهرسك، يتصدر نيكولا كاتيتش إحصاءات المجموعة الثانية في الصراعات الهوائية (12) والصراعات الثنائية (20)، إضافة إلى تسجيله أعلى عدد من التدخلات الناجحة، ما يجعله أحد أبرز عناصر الصلابة الدفاعية في البطولة.

كما صنع البديل إرمين ماهميتش التاريخ بعدما أصبح ثاني لاعب من البوسنة يسجل هدفا كبديل في كأس العالم، بعد فيداد إيبيسيفيتش في نسخة عام 2014 أمام الأرجنتين.

Bosnia's Ermin Mahmic, right, celebrates with teammate Amar Memic after scoring his side's first goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Bosnia in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill)
إرمين ماهميتش يحتفل بهدفه ضد سويسرا  في كأس العالم  (أسوشيتد برس)

أهداف عكسية وحظوظ متقلبة

وشهدت مباريات المنتخب القطري في البطولة أحداثا غير معتادة، إذ جاء أحد أهدافه عبر هدف عكسي سجله لاعب سويسرا ميرو مولهايم في الجولة الأولى، قبل أن يسجل المنتخب القطري بدوره هدفا عكسيا في مرماه أمام كندا عبر محمد المناعي في الجولة الثانية.

المصدر: الجزيرة

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