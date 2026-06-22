شاهد.. هتافات جماهير مصر لفلسطين تشعل شوارع فانكوفر قبيل مباراة نيوزيلندا

جسّدت الجماهير المصرية الحاضرة في نهائيات كأس العالم 2026 لفتة تضامنية بارزة، برهنت من خلالها على عمق ارتباطها بالقضية الفلسطينية رغم انشغالها بمؤازرة منتخب بلادها.

وشهدت شوارع مدينة فانكوفر الكندية هتافات حاشدة نصرة لفلسطين، قبيل ساعات من المواجهة المرتقبة لـ"الفراعنة" أمام منتخب نيوزيلندا، لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما على تطبيق "إنستغرام"، مقاطع فيديو توثق الأجواء الحماسية في المدينة الكندية، حيث ظهر مئات المشجعين المصريين وهم يرددون بصوت واحد: "شمال يمين.. بنحبك يا فلسطين"، وسط مشاهد رُفعت فيها الأعلام الفلسطينية والكوفية إلى جانب الأعلام المصرية.

وفي سياق متصل، رصدت المقاطع المصورة الوجود المميز والكثيف للمشجعين في محيط ملعب "بي سي بليس" المستضيف للقاء؛ حيث توشحت الجماهير بقمصان المنتخب الوطني ملوحة بالأعلام في أجواء احتفالية صاخبة، ورددوا هتافهم التقليدي: "رجعنا منصورين يا رب العالمين"، تعبيرا عن تطلعاتهم الكبيرة في تحقيق فوز يضمن للفريق مواصلة مشواره بنجاح في البطولة العالمية.