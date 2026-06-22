خيّمت خيبة أمل كبيرة على أجواء المنتخب التونسي عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام اليابان بنتيجة 4-0، فجر الأحد، ضمن منافسات كأس العالم 2026، وهي النتيجة التي أكدت خروج "نسور قرطاج" من البطولة بعد خسارتهم الأولى أمام السويد بنتيجة 5-1.

وعقب المباراة، لم يُخفِ الظهير الأيسر للمنتخب التونسي علي العابدي (32 عاما) استياءه من الوضع الذي يعيشه المنتخب، معبّرا عن غضبه وحزنه بعد الإقصاء المبكر من المونديال.

وقال العابدي في تصريحاته للصحفيين: "أعتذر للجماهير، ما يحدث لنا لا يُفهَم"، في إشارة إلى النتائج المخيبة التي رافقت مشاركة المنتخب التونسي في البطولة.

كما وجّه المدافع التونسي اعتذارا إلى المدرب الفرنسي هيرفي رونار، الذي تولى قيادة المنتخب في ظروف استثنائية خلفا لصبري لموشي، معتبرا أن الوقت لم يكن كافيا لإحداث التغيير المطلوب.

ولم يتوقف العابدي عند حدود الاعتذار، بل وجّه انتقادات مباشرة إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم، قائلا: "أعتذر لجماهير تونس، لا للأشخاص الذين يستمتعون بنشر المعلومات هنا وهناك. هذا ليس في مصلحة البلاد. ليس لدينا الوقت للعمل، نحن نكسر كل شيء لإعادة بنائه في كل مرة بدلا من تصحيح العيوب".

كما انتقد اللاعب اختيارات المدرب السابق صبري لموشي، مشيرا إلى أن المنتخب لم يكن يسير على الطريق الصحيح منذ البداية، وأضاف: "نحن نأتي للعب كأس العالم مع لاعبين لم يلعبوا معا من قبل. بناء منتخب تنافسي يتطلب الوقت والاستقرار".

من جهة أخرى، لمّح الظهير الأيسر التونسي إلى الطريقة التي أُقيل بها الجهاز الفني الأسبق سامي الطرابلسي بعد الانسحاب من كأس أفريقيا للأمم 2026 التي نظمها المغرب، حيث تحدث قائلا: "تم ضرب الطرابلسي عوض تصحيح الأخطاء والبناء بعد كأس أفريقيا، انظروا إلى المنتخب الياباني الذي واجهناه، اعتمد على نفس الفريق الذي واجهته شخصيا في عام 2022، أما نحن، فنغيّر كلّ الفريق عوض البناء والإصلاح".

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وكانت قائمة المنتخب التونسي المشاركة في كأس العالم قد أثارت جدلا واسعا بسبب استبعاد عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة، في حين ضمت أسماء جديدة لم تُتَح لها فرصة اللعب معا لفترة كافية قبل خوض غمار البطولة.

ورغم تأكد خروج تونس من المنافسة، فإن زملاء حنبعل المجبري ما زالوا مطالبين بخوض مواجهة أخيرة أمام هولندا، مساء الخميس، في محاولة لإنهاء مشاركتهم في المونديال بصورة أفضل واستعادة جزء من ثقة الجماهير.