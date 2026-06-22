كيف يخطط مدرب النمسا للإطاحة بميسي ورفاقه؟

اعترف الألماني رالف رانغنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، بأن فريقه الأقل حظا في مواجهة منافسه الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، لكنه قال إن فريقه سيخوض المباراة بقوة رغم كل الصعاب المتوقعة في الجولة الثانية بالمجموعة العاشرة بكأس العالم عام 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

لكن المنتخب النمساوي يأمل في استغلال جماعية الفريق لإيقاف النجم الخطير ليونيل ميسي في ثاني مبارياته بدور المجموعات، اليوم الاثنين.

وقال رانغنيك في مؤتمر صحفي، أمس الأحد: "بالطبع في وجود ميسي ربما تملك الأرجنتين أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، وعلينا أن نظهر أننا من أفضل الفرق في كأس العالم". ولتحقيق المفاجأة سيكون على منتخب النمسا تقديم أفضل أداء خلال مسيرة رانغنيك التدريبية، حسب وصفه.

لكن رانغنيك يؤمن بقدرة فريقه على تحقيق التعادل أو حتى الفوز في المباراة. وقال المدرب الألماني: "لأننا لا نزال نتحدث عن الرياضات الجماعية، ويمكننا التأثير على النتيجة من خلال أدائنا وخطتنا وأسلوبنا في اللعب، نحتاج إلى جانب ذلك الطاقة والدعم لقلب المباراة لصالحنا وهذا ما سيصنع الفارق".

وكان منتخبا النمسا والأرجنتين قد حققا الفوز في الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة، ويتصدر حامل اللقب المجموعة بفارق هدف عن النمسا.