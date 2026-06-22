موعد مباراة البرتغال ضد أوزبكستان في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يسعى منتخبا البرتغال وأوزبكستان إلى تحقيق فوزهما الأول في كأس العالم 2026، عندما يلتقيان على ملعب هيوستن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

واستهل المنتخب البرتغالي مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو/حزيران، وسجل جواو نيفيش هدف المنتخب الأوروبي. كما يواصل منتخب البرتغال سلسلة من 6 مباريات متتالية من دون خسارة في مختلف المسابقات.

في المقابل، خسر المنتخب الأوزبكي أمام كولومبيا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مكسيكو سيتي، ليتلقى خسارته الثالثة تواليا. وسجل عباس بيك فيض الله ييف الهدف الوحيد لأوزبكستان.

مباراة البرتغال ضد أوزبكستان في المونديال والقنوات الناقلة

تقام مباراة البرتغال ضد أوزبكستان غدا الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026 بملعب إن آر جي في مدينة هيوستن الأمريكية.

وتنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، و(18:00) بتوقيت البرتغال والجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أوزبكستان

بي إن سبورتس ماكس 1

بي إن سبورتس ماكس 3

بي إن سبورتس ماكس 5

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وضعية المنتخبين

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة، متساويا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية صاحبة المركز الثاني، بينما تتصدر كولومبيا الترتيب برصيد 3 نقاط، وتقبع أوزبكستان في المركز الأخير من دون نقاط.

نيفيش وفيض الله ييف

يتصدر جواو نيفيش قائمة هدافي البرتغال في البطولة بعد هدفه أمام الكونغو الديمقراطية، فيما يعد عباس بيك فيض الله ييف صاحب الهدف الوحيد لأوزبكستان في النسخة الحالية من المونديال.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، إذ يمنح الفوز البرتغال فرصة التقدم في سباق التأهل إلى الدور الثاني، بينما تتمسك أوزبكستان بآمالها في البقاء ضمن دائرة المنافسة بعد خسارتها في الجولة الافتتاحية.

أرقام متباينة

وخلال آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، حققت البرتغال 4 انتصارات وتعادلين، وسجلت 16 هدفا مقابل استقبال 4 أهداف فقط. كما افتتحت التسجيل في 5 مباريات، وأحرزت 8 أهداف في الشوط الأول، مقابل 3 أهداف استقبلتها قبل الاستراحة.

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أما أوزبكستان، فقد حققت 3 انتصارات مقابل 3 هزائم في آخر 6 مباريات، وسجلت 5 أهداف واستقبلت 8 أهداف، ولم تتمكن من افتتاح التسجيل في أي مباراة خلال هذه الفترة. وجاءت جميع أهدافها بعد نهاية الشوط الأول، في حين استقبلت هدفين فقط خلال أول 45 دقيقة.

ويأمل المنتخب البرتغالي استغلال فارق الخبرة والإمكانات من أجل تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بينما يسعى المنتخب الأوزبكي إلى تفادي خسارة ثانية قد تعقد حظوظه مبكرا في التأهل إلى الدور المقبل.