موعد مباراة الأرجنتين ضد النمسا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يتطلع منتخبا الأرجنتين والنمسا إلى تعزيز بدايتهما المثالية في كأس العالم 2026، عندما يلتقيان الاثنين على ملعب دالاس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.

واستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بفوز كبير على الجزائر بثلاثية نظيفة في 16 يونيو/حزيران الجاري، حملت جميعها توقيع قائده ليونيل ميسي، ليواصل "التانغو" سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

في المقابل، افتتح المنتخب النمساوي مشاركته بفوز على الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السادسة تواليا. وسجل رومانو شميد وماركو أرناوتوفيتش أهداف المنتخب النمساوي في اللقاء.

مباراة الأرجنتين ضد النمسا في المونديال.. الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأرجنتين ضد النمسا اليوم الاثنين 22 يونيو/حزيران 2026 بملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية.

وتنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، و(19:00) بتوقيت النمسا، و(18:00) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر و(12:00) بتوقيت تكساس و(14:00) مساء بتوقيت الأرجنتين.

قنوات البث الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا

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وضعية المنتخبين

ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يحتل الأردن والجزائر المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.

وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في مايو/أيار 1990، وانتهى بالتعادل 1-1.

ميسي يقود هجوم الأرجنتين

يتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي الأرجنتين في البطولة بعد تسجيله ثلاثية في المباراة الافتتاحية أمام الجزائر، بينما يتقاسم رومانو شميد وماركو أرناوتوفيتش صدارة هدافي النمسا بعد تسجيلهما أمام الأردن.

ويعيش المنتخب الأرجنتيني فترة مميزة على الصعيدين الهجومي والدفاعي، إذ سجل أهدافا في آخر 8 مباريات خاضها في مختلف المسابقات، منذ تعادله من دون أهداف أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم خلال سبتمبر/أيلول 2025.

كما حافظ منتخب "الألبيسيليستي" على نظافة شباكه خلال آخر 356 دقيقة لعب، وكانت موريتانيا آخر منتخب ينجح في هز شباكه خلال مباراة ودية أقيمت في مارس/آذار الماضي.

أرقام متقاربة

وحقق المنتخب الأرجنتيني 6 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، سجل خلالها 17 هدفا مقابل هدف واحد فقط استقبله، كما افتتح التسجيل في جميع تلك المباريات، وأحرز 8 أهداف في الشوط الأول.

أما النمسا، فقد حققت 5 انتصارات وتعادلت مرة واحدة في آخر 6 مباريات، وسجلت 13 هدفا مقابل استقبال 3 أهداف، كما افتتحت التسجيل في 5 مباريات من أصل 6، وأحرزت 3 أهداف في الشوط الأول مقابل هدف وحيد استقبلته قبل الاستراحة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور الثاني، إذ سيمنح الفوز أحد المنتخبين أفضلية واضحة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.