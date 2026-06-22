من الساحل إلى المونديال.. زيكو يكتب التاريخ مع منتخب مصر

كان مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" يستعد لقضاء إجازة صيفية في الساحل الشمالي لمصر عندما بدّل انضمامه غير المتوقع لصفوف المنتخب الوطني خططه.

وقال مهاجم نادي بيراميدز للصحفيين بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز مصر 3-1 على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة القدم اليوم الاثنين: "كنت بعيدا عن المنتخب الوطني وبصراحة لم أكن أتوقع ذلك. أحضرني المدرب حسام حسن من الساحل الشمالي. كنت على وشك الذهاب في إجازة، وفجأة وجدت نفسي في كأس العالم"

زيكو يكتب التاريخ مع منتخب مصر

وكان زيكو لاعبا مغمورا قبل البطولة لكنه سرعان ما برز كأحد أبرز لاعبي المنتخب المصري.

وقد أُطلق عليه اسم الأسطورة البرازيلية زيكو، وهو جزء من تقليد عريق في كرة القدم المصرية يتمثل في قيام اللاعبين باختيار أسماء النجوم العالميين كأسماء شهرة لهم.

ورد هذا المهاجم، الذي يمكنه اللعب على أي من الجناحين أو كمهاجم صريح، ثقة المدرب بسلسلة من العروض المؤثرة.

وسجل زيكو في المباريات الودية التي سبقت كأس العالم ضد روسيا والبرازيل قبل أن يفتتح رصيده في البطولة ضد نيوزيلندا في فانكوفر، حيث صنع أيضا هدف محمد صلاح بتمريرة ذكية بالكعب داخل منطقة الجزاء.

ويُعد فوز مصر على نيوزيلندا الأول للبلاد في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، ووضعها في صدارة المجموعة السابعة قبل مباراتها الأخيرة ضد إيران في سعيها للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى.

وقال زيكو: "منذ الدقيقة الأولى وحتى الآن، منحنا المدرب حسام حسن الثقة. والحمد لله أنني لم أخيب ظنه ولو لثانية واحدة"

وأضاف: "اللاعبون لم ينجرفوا في التفاؤل رغم البداية القوية لمصر. لم نحقق أي شيء بعد. نأمل أن نتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك، نحن أقوى فريق في أفريقيا. فلماذا لا نذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة؟"

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وتابع: "قدمنا مباراة تاريخية وحققنا فوزنا الأول في تاريخ مشاركتنا، تسجيل الأهداف توفيق من الله ومكافأة على المجهود"

واختتم: "جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تقديم نسخة مميزة واستثنائية لمنتخب مصر في كأس العالم، وإسعاد الجماهير المصرية لا يُقدَّر بثمن"