بعد 92 عاما.. مصر تكسر العقدة المونديالية وفيفا يوثق الإنجاز التاريخي (فيديو)

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على فوز مصر على نيوزيلندا (1-3)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأول بالمجموعة، متفوقا بفارق نقطتين عن إيران وبلجيكا في المركزين الثاني والثالث في الترتيب، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وقال (فيفا) عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، إن فوز مصر الأول في تاريخ مشاركاتها بالمونديال جاء بعد 92 عاما من أول مشاركة لها في البطولة في نسخة 1934، حيث خسر الفريق مباراته الوحيدة أمام المجر بنتيجة (2-4).

وحقق منتخب مصر الفوز على نيوزيلندا بعد 33628 يوما (أكثر من 92 عاما) من ظهوره الأول في المونديال.

وسيلتقي منتخب مصر في الجولة الثالثة مع منتخب إيران، السبت المقبل، ويلتقي منتخبا نيوزيلندا وبلجيكا في اليوم نفسه.

وقال محمد صلاح، قائد منتخب مصر إن فوز منتخب بلاده على نيوزيلندا يمثل إنجازا تاريخيا رائعا طال انتظاره.

وأضاف صلاح في تصريحات خلال حديثه لوسائل الإعلام بعد المباراة، أن اللقاء شهد تحولا كبيرا في الأداء بين شوطي المباراة، حيث أكد أن الفريق المصري لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول.

وتابع أن عيوب الشوط الأول تمثلت في غياب التنسيق الهجومي واستقبال هدف مبكر في أول ربع ساعة، وذلك نتيجة لجودة المنافس على المستوى الهجومي.

وأوضح صلاح أن تركيز اللاعبين في الشوط الثاني وإصلاح الأخطاء أسفر عن تحقيق الفوز الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعد ثلاث نسخ سابقة لم يوفق فيها الفريق.

ووجه صلاح رسالة للاعبي المنتخب المصري، مشددا على ضرورة التركيز في المواجهة المقبلة أمام إيران من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل، مشددا على ثقته الكبيرة في قدرة زملائه على تحقيق إنجاز مميز في البطولة.