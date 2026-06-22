رياضة|كأس العالم 2026|الجزائر

مباراة الجزائر والأردن.. بيتكوفيتش يعد بانتفاضة والسلامي يرفع سقف التحدي

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كومبو يجميع مدرب الجزائر Petković ومدرب الأردن Sellami
بيتكوفيتش (يمين) أكد أن مصير منتخب الجزائر بيده والسلامي واثق من تقديم أداء جيد (غيتي)
Published On 22/6/2026
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آخر تحديث: 13:48 (توقيت مكة)

أكد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن فريقه مصيره بيده، حينما يواجه نظيره الأردني صباح الثلاثاء، بالجولة الثانية بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وكان منتخب الجزائر قد خسر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى أمام المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، فيما خسر منتخب الأردن بهدف مقابل ثلاثة أمام النمسا.

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وقد يودع المنتخب المعروف باسم "محاربي الصحراء" البطولة إذا خسر أمام الأردن، إلى جانب حصول النمسا على نقطة أمام الأرجنتين في المواجهة الأخرى بالمجموعة.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: "الشيء المؤكد هو أننا سنحاول أن نملك مصيرنا بأيدينا وأن نقدم أداء يليق بهدفنا".

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 15: Algeria's Swiss Head hoach Vladimir Petkovic attends the press conference of Algeria one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium on June 15, 2026 in Kansas City, Missouri. Alejandro Pagni/Getty Images/AFP (Photo by GETTY IMAGES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
بيتكوفيتش مدرب الجزائر قال إن منتخبه يملك مصيره بيده في كأس العالم (الفرنسية)

ويعود الظهور الأخير للمنتخب الجزائري في كأس العالم إلى نسخة عام 2014 في البرازيل، حيث وصل الفريق إلى دور الستة عشر ويأمل في تحقيق ذلك مجددا بالنسخة الحالية من البطولة.

وأوضح بيتكوفيتش أن فريقه لم يكن سيئا أمام الأرجنتين، موضحا أن مواجهة الأردن ستمثل فرصة مهمة لإظهار إمكانيات الفريق وهو ما لم يتوفر أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم.

وتابع مدرب الجزائر: "لقد لعبنا بشكل جيد، لكننا عوقبنا بمهارات فردية مميزة من ليونيل ميسي".

ثقة السلامي

بدوره، قال المغربي جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، إن القلق والارتباك لم يعدا لهما وجود في المنتخب الأردني، وذلك قبل مواجهة الجزائر.

وأبدى السلامي ثقته في قدرة المنتخب الأردني الملقب بـ"النشامى" على تقديم أداء أفضل أمام الجزائر، وقال في مؤتمر صحفي قبل المواجهة: "نعلم أن الخوف الذي انتابنا في المباراة الأولى لم يعد موجودا الآن".

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Semi Final - Jordan v Saudi Arabia - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 15, 2025 Jordan coach Jamal Sellami reacts REUTERS/Ibraheem Al Omari
جمال السلامي مدرب الأردن اعترف بقوة المنتخب الجزائري (رويترز)

وأضاف: "اللاعبون باتوا أكثر ثقة الآن وواثقين في إمكانياتهم، وأراهم في حالة جيدة وهم متأكدون بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم على أرض الملعب".

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وعن منافسه منتخب الجزائر قال: "لقد لعبوا في المباراة الأولى أمام أبطال العالم، الفريق الجزائري قوي في الهجوم وسريع ولديه لاعبون كبار حتى في مقاعد البدلاء".

مباراة الجزائر ضد الأردن في المونديال والقنوات الناقلة

تقام مباراة الجزائر ضد الأردن الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026 على ملعب ليفاي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة فجرا (06:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر ومصر، و(04:00) فجرا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الأردن

  • بي إن سبورتس ماكس 2
  • بي إن سبورتس ماكس 4
  • بي إن سبورتس ماكس 5

كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لكل تفاصيل المباراة عبر موقعنا الجزيرة نت.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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