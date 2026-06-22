مبابي يدافع عن ديمبلي ويترقب "مئوية تاريخية" أمام العراق في مونديال 2026

دافع كيليان مبابي قائد ومهاجم منتخب فرنسا، عن زميله في الفريق عثمان ديمبلي، الفائز بالكرة الذهبية، بعدما تلقى اللاعب انتقادات عديدة لأدائه في المواجهة الأولى أمام السنغال في كأس العالم 2026.

وكان منتخب فرنسا قد فاز (3-1) على السنغال في مستهل مشواره بالبطولة، وسجل مبابي هدفين وبرادلي باركولا هدفا.

وقال الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي في دفاعه عن ديمبلي: "لقد أعدت مشاهدة المباراة مرتين، المرة الأولى كانت مع الجهاز الفني، كان من أفضل اللاعبين الأربعة في خط الهجوم بالشوط الأول، يعود إليه الفضل في السلاسة التي لعبنا بها".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية من المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة العراق: "في الشوط الثاني كنت أنا ومايكل أوليسي حاسمين، لكن ديمبلي ساهم أيضا، في الهدف الأول تمكن مايكل من التمرير لي لأن عثمان سحب نياخاتي مدافع السنغال ومنحني المساحة للتحرك داخل المنطقة، لا ترى ذلك في أرقام المباراة، لكنه لاعب مهم للغاية".

وتابع مهاجم ريال مدريد: "إنه هادئ للغاية بشأن ذلك، إنه الفائز بالكرة الذهبية ولديه ثقة جميع الزملاء في الفريق وكذلك الجهاز الفني، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأوضح: "إنه موجود مع المنتخب الفرنسي منذ عدة سنوات، وهو يعلم كيف تسير الأمور، لذلك لا مشكلة معه وأنا متأكد أنه سيواصل التقدم غدا، لا تنسوا أيضا أنه كان مصابا في نهاية الموسم".

مبابي يحتفل بمباراته الدولية المئوية أمام العراق

من جهة أخرى، أكد مبابي أن خوض مباراته الدولية الـ100 عند ملاقاة العراق في كأس العالم "رقم تاريخي سيكون مميزا".

ويلتقي منتخب فرنسا بنظيره العراقي، صباح الثلاثاء (بتوقيت مكة المكرمة)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة التي تضم أيضا منتخبي النرويج والسنغال.

وكان مبابي بطل العالم في 2018 ووصيف كأس العالم في 2022، قد سجل ظهوره الأول مع المنتخب في 25 مارس/آذار 2017 أمام لوكسمبورغ، وحطّم الرقم القياسي بعدد الأهداف بقميص "الزرق" (58) بعدما سجل هدفين في مرمى السنغال (3-1) الثلاثاء الماضي.

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وفي هذا الصدد، قال مبابي: "إنها متعة أن تتاح لك فرصة اللعب مع المنتخب. لا شيء يضاهي اللعب مع المنتخب الوطني. الرقم 100 رقم تاريخي، وسيكون مميزا بالنسبة لي، لكن الرهان سيبقى الأهم، علينا أن نفوز من أجل التأهل".

وسيصبح مبابي عاشر لاعب فرنسي يبلغ عتبة 100 مباراة دولية، لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي البالغ 145 مباراة الذي يحمله زميله السابق الحارس هوغو لوريس.

اللعب في الدوري الأمريكي

وخلال المؤتمر الصحفي، فتح مبابي الباب أمام اللعب في أمريكا حينما يقترب من نهاية مسيرته الكروية.

وفي هذا السياق، قال مبابي: "إنه بلد مختلف ثقافيا عن أوروبا، لطالما أحببتها حيث لا حدود للطموحات هنا ولا خوف من قول ما تريد أو فعل ما تريد، قد لا يحدث ذلك في أي مكان آخر، لكنه يحدث هنا".

وبسؤاله حول إمكانية انضمامه للعب في الدوري الأمريكي أجاب: "لماذا قد أنتقل هنا؟ لا أعلم، سألني ديفيد بيكهام (مالك إنتر ميامي) كثيرا حول إذا كنت أريد القدوم إلى أمريكا، لكنني لا أعلم، ربما يحدث ذلك يوما ما".