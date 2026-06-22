لغة الأرقام تؤكد: مونديال 2026 ينتصر على ظاهرة إضاعة الوقت

منذ انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فرضت التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة واقعا مختلفا داخل الملاعب. فبعد الانتقادات التي رافقت النسخة الماضية في قطر بسبب الوقت بدل الضائع الطويل، تشير الأرقام هذه المرة إلى أن المشجعين يشاهدون كرة قدم أكثر، رغم أن المباريات أصبحت أقصر زمنا.

ووفقا لشركة أوبتا (Opta)، يبلغ متوسط مدة مباريات مونديال 2026 نحو 96 دقيقة و8 ثوان، مقارنة بـ101 دقيقة و22 ثانية في مونديال قطر 2022، وذلك حتى مع اعتماد استراحتي التبريد خلال كل مباراة.

ويعود هذا التحسن إلى مجموعة من القوانين الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم للحد من إضاعة الوقت. فقد طلب رئيس لجنة الحكام في فيفا بييرلويجي كولينا من الحكام تطبيق الإجراءات الجديدة بصرامة، مع تسجيل أي تجاوزات قد تؤدي إلى عقوبات.

ومن بين أبرز هذه التعديلات، فرض عد تنازلي مدته 5 ثوان لتنفيذ ركلات المرمى ورميات التماس، وإلزام اللاعبين المستبدلين بمغادرة أرضية الملعب في أقل من 10 ثوان، إضافة إلى بقاء اللاعبين الذين يتلقون العلاج خارج الملعب لمدة دقيقة كاملة قبل العودة إلى اللعب. وأدت هذه الإجراءات إلى تقليص الوقت بدل الضائع بشكل لافت، إذ أصبح من النادر أن تتجاوز الدقائق المحتسبة 6 دقائق، بعدما كانت تتخطى 10 دقائق في كثير من مباريات مونديال قطر.

وتظهر الأرقام أيضا أن زمن اللعب الفعلي في نسخة 2026 بلغ 57 دقيقة و22 ثانية، وهو أقل بقليل من مونديال قطر الذي سجل 58 دقيقة و3 ثوان، إلا أن قصر مدة المباريات جعل نسبة اللعب الحقيقي ترتفع بشكل واضح. فبحسب البيانات التي أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وصلت نسبة الوقت الذي كانت فيه الكرة داخل اللعب إلى 59.38% من إجمالي زمن المباراة، مقابل 56.86% في نسخة 2022 و56.25% في مونديال روسيا 2018، لتصبح نسخة 2026 الأكثر كفاءة من حيث الوقت المخصص للعب الفعلي.

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وتعكس هذه الأرقام نجاح التعديلات التحكيمية في الحد من أساليب المماطلة وإبقاء الكرة في الملعب لفترات أطول، وهو ما يمنح الجماهير دقائق أكثر من كرة القدم الحقيقية، ويجعل النسخة الحالية من كأس العالم واحدة من أكثر النسخ ديناميكية وإيقاعا في السنوات الأخيرة.