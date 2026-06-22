بين الأخلاق والهدف.. تصرف صادم للاعب أوروغواي في كأس العالم (شاهد)

أصبح فيديريكو فينياس لاعب منتخب أوروغواي، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصرفه المثير للجدل في مباراة بلاده ضد الرأس الأخضر في كأس العالم.

وللمرة الثانية على التوالي اكتفى منتخب أوروغواي بنقطة واحدة، بعد تعادله مع الرأس الأخضر 2-2 في المباراة التي جرت فجر الاثنين على ملعب هارد روك ستاديوم لحساب المجموعة الثامنة.

لقطة تخطف الأضواء

وكانت اللقطة الأبرز التي خطفت الأضواء في المباراة هي تصرف فينياس مع أحد لاعبي الفريق القادم من القارة السمراء وذلك قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وسقط تيلكو أركانغو لاعب الرأس الأخضر على أرض الملعب بسبب إصابته بشد عضلي، وبدافع الروح الرياضية هب فينياس الذي كان قريبا منه، لمساعدته.

لكن هذا التصرف النبيل لم يدم سوى ثوان قليلة، فدون تردد ترك فينياس نظيره أركانغو وانطلق مسرعا نحو منطقة جزاء الرأس الأخضر مع بدء هجمة أوروغويانية من أجل تقديم الزيادة العددية لفريقه.

وما زاد من حجم الاهتمام باللقطة هو أن منتخب أوروغواي تمكن من تسجيل هدف التعادل (1-1) عن طريق ماكسيميليانو أراوخو، بعد أن تابع كرة ارتدت إليه من القائم، وأعادها إلى الشباك.

وبعد دقائق قليلة منح أغوستين كانوبيو التقدم لأوروغواي (2-1) ليعود رجال المدرب مارسيلو بيلسا إلى غرف الملابس متفوقين بالنتيجة، وبعد العودة منها استغل هيليو فاريلا خطأ مشتركا من دفاع وحارس أوروغواي ليتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ61.

ترتيب الأولويات

ووصفت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية تصرف فينياس "بالوقح"، فيما رفضت نظيرتها "بيلد" (Bild) الألمانية إصدار حكم قاطع واكتفت بطرح تساؤل حول ما إذا كان هذا التصرف "ذكيا أم يفتقر إلى الروح الرياضية؟".

أما شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية فعلقت بالقول "هذا ما نسميه ترتيب الأولويات، فبالنسبة لفينياس فإن تسجيل هدف في كأس العالم له وزن أكبر بكثير من مساعدة خصم يعاني من تشنجات عضلية".

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ويحتل منتخب الرأس الأخضر المصنف 69 على العالم حاليا، المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، بفارق الأهداف عن أوروغواي الثاني.

ويتصدر منتخب إسبانيا هذه المجموعة برصيد 4 نقاط ويتذيلها المنتخب السعودي بنقطة وحيدة، ما يعني أن الاحتمالات المتعلقة بالصعود إلى دور الـ32 ما زالت متاحة لجميع الفرق، وهو ما سيتضح من خلال نتائج مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الرأس الأخضر يوم السبت القادم الموافق 27 يونيو/حزيران الجاري على ملعب هيوستن عند الساعة 3:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي نفس الوقت ستلعب إسبانيا ضد أوروغواي على ملعب غوادالاخارا بالمكسيك.