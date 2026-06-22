رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

الأرجنتين تستحضر ذكرى مارادونا في ليلة تألق ميسي أمام النمسا

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Argentina supporters cheer in front of a banner depicting late Argentine football player Diego Maradona and Argentina's forward #10 Lionel Messi during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Austria at the Dallas Stadium in Arlington on June 22, 2026.
احتشد مشجعو الأرجنتين أمام لافتة كبيرة تُظهر أسطورتي كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا والقائد الحالي ليونيل ميسي (الفرنسية)
Published On 22/6/2026

استحضر مشجعو الأرجنتين ⁠ولاعبوها وجهازها ⁠الفني ذكرى دييغو مارادونا الاثنين، في الوقت الذي كان المنتخب حامل لقب كأس العالم لكرة القدم يستعد لمواجهة النمسا ⁠في مباراته الثانية ضمن المجموعة العاشرة من نسخة 2026 في دالاس، وكأن اللاعب الأسطوري الراحل لم يغب يوما.

ويصادف اليوم الاثنين مرور ⁠40 عاما على الأداء التاريخي لمارادونا في فوز الأرجنتين 2-1 على إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم 1986 على استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي.

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وكان مارادونا سجل هدف "يد الرب" الشهير و"هدف القرن" الرائع في 22 ‌يونيو حزيران 1986، بعد أن تجاوز نصف لاعبي المنتخب الإنجليزي بمهاراته في المراوغة.

ويُحتفل بهذه الذكرى في الأرجنتين باعتبارها "يوم لاعب كرة القدم الأرجنتيني".

وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على وفاته، لا يزال مارادونا شخصية حاضرة في كل مكان بين مشجعي الأرجنتين، وهو المنافس الحقيقي الوحيد لشعبية ليونيل ميسي الهائلة.

KANSAS CITY - JUNE 15: Argentina supporters erect a giant flag showing Diego Maradona and Lionel Messi as supporters gather at Mill Creek Park on June 15, 2026 in Kansas City, Missouri. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مشجعو الأرجنتين ينصبون لافتة ضخمة يظهر دييغو مارادونا وليونيل ميسي في كانساس سيتي (الفرنسية)

وعندما تجمع المشجعون ⁠الأسبوع الماضي لحضور حفل في كانساس سيتي، التي ⁠تعتبر مقر إقامة منتخب الأرجنتين خلال البطولة، رفرفت أعلام عملاقة تحمل إشارات إلى مارادونا بين الحشود.

وجمعت إحدى اللافتات صورته جنبا إلى جنب مع صورة ميسي مع ⁠تعليق من كلمة واحدة "الخالدان".

وامتد هذا الولاء مع الفريق جنوبا إلى تكساس، حيث هتف المشجعون أمس الأحد بأن "مارادونا ⁠أعظم من بيليه"، في تلميح ساخر ⁠إلى الغريمة البرازيل.

كما تحتل النمسا، مكانة في إرث مارادونا. فقد سجل في شباكها الثلاثية الوحيدة له على الصعيد الدولي في فوز بنتيجة 5-1 عام 1980.

والتقى الفريقان ‌مجددا في عام 1990، وفي المرتين كان منتخب الأرجنتين يدخل المباراة بصفته حامل اللقب. وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر تشرين الأول 2020، ‌عن ‌عمر بلغ 60 عاما، إثر نوبة قلبية أثناء فترة تعافيه من جراحة في الدماغ لإزالة جلطة دموية.

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المصدر: الجزيرة

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