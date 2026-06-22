"هكذا نحمي أرضنا".. قاليباف يشيد بصمود دفاع إيران وحارسها أمام بلجيكا

استغل رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف لقطة بطولية لحارس المرمى علي رضا بيرانفاند والدفاع الإيراني أمام منتخب بلجيكا ليوجّه رسالة سياسية مباشرة تحمل دلالات رمزية حول الصمود والدفاع عن البلاد، خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة والمفاوضات المستمرة.

وفي تعليق له على اللقطة الاستثنائية قال قاليباف: "هكذا نحمي أرضنا"؛ في إشارة واضحة إلى الصمود والصلابة التي تبديها طهران في مختلف الجبهات، بما فيها المسارات الدبلوماسية والمفاوضات الدولية الراهنة.

رجل المباراة

وقدّم المنتخب الإيراني ملحمة دفاعية وتكتيكية عالية المستوى أمام نظيره البلجيكي المدجج بالنجوم، حيث أغلق كافة المنافذ المؤدية إلى مرماه عبر تنظيم دفاعي حديدي واستبسال لافت في الالتحامات الثنائية.

ورغم الاستحواذ البلجيكي والضغط الهجومي المتواصل طوال الشوطين، إلا أن الانضباط العالي للاعبي "تيم ملي" أجهض خطورة المنافس، وتحولت المباراة إلى جدار صلب تحطمت عليه كل المحاولات الأوروبية، وسط مؤازرة جماهيرية غفيرة أضفت حماسا كبيرا على المدرجات.

وكان عنوان هذه الملحمة بلا منازع هو الحارس بيرانفاند، الذي وقف سدا منيعا أمام الهجمات البلجيكية الخطيرة، لاسيما في الدقائق الحرجة من أواخر الشوط الثاني.

بيرانفاند، الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ذكّر الجماهير بلقطاته التاريخية السابقة وقاد خط دفاعه بيقظة تامة، ليمنح بلاده تعادلا تاريخيا بنكهة الفوز، أبقى على حظوظ إيران كاملة في حسابات التأهل إلى الدور الثاني.