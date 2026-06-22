استراحات الترطيب.. سلاح تكتيكي يقلب موازين المباريات في مونديال 2026

لم تعد "استراحات الترطيب" مجرد إجراء طبي وقائي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحفاظ على سلامة اللاعبين؛ بل تحولت في نهائيات كأس العالم 2026 إلى "وقت مستقطع" مرن وذكي، يستغله المديرون الفنيون لإعادة تنظيم صفوفهم وتصحيح الأخطاء التكتيكية.

وتؤكد التحليلات الفنية للمباريات الأخيرة أن مجريات اللعب والزخم الهجومي ينقلبان بشكل جذري فور انتهاء الدقائق الثلاث للاستراحة، مما يجعلها سلاحا إستراتيجيا مزدوجا يكسر إيقاع الفريق المستحوذ، ويمنح الفريق المدافع طوق نجاة لإعادة ترتيب أوراقه.

التحول الهجومي بعد الفترات التوقفية

تكشف البيانات والإحصاءات الصادرة عن منصات التحليل العالمية مثل أوبتا (Opta Analyst) وإي إس بي إن (ESPN) عن تفوق هجومي كاسح وصعود لافت في نسق المباريات عقب الفترات التوقفية، وهو ما تترجمه المؤشرات التالية:

طفرة الأهداف في الشوط الأول: من بين الأهداف التي سُجلت في النصف الأول من المباريات، اهتزت الشباك 14 مرة فقط قبل الدقيقة 22، بينما قفز المعدل إلى 19 هدفا في الفترة التي تلت الاستراحة وحتى نهاية الشوط.

أهداف حاسمة لتغيير حالة المباراة: رصدت الإحصاءات أن 11 هدفا تم تسجيلها بعد استراحات شرب الماء (في الشوطين) كانت أهدافا مفصلية غيرت مجرى النتيجة تماما، إما بنزع التعادل أو خطف التقدم.

انفجار محاولات التسديد: شهدت البطولة تسجيل 115 تسديدة فقط قبل استراحة الشوط الأول، مقابل 170 تسديدة في الفترة الممتدة من الدقيقة 25 حتى صافرة نهاية الشوط؛ مما يثبت الأثر الفوري للتعليمات الفنية.

ومن بين 48 منتخبا مشاركا في المونديال، سجل 26 فريقا زيادة نوعية في معدلات خطورتهم وتسديداتهم بعد العودة من الاستراحة، في حين تراجع الأداء الهجومي لـ 11 فريقا فقط كانوا أفضل قبل التوقف.

نماذج حية.. استراحات قلبت موازين المونديال

1. أستراليا ضد تركيا (2 – 0)

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قبل الاستراحة فرض المنتخب التركي هيمنة مطلقة على مجريات اللعب والاستحواذ، وسط عجز أسترالي تمثل في تسديدة واحدة قبل الدقيقة 22.

استغل مدرب أستراليا الدقائق الثلاث لشرب الماء لإعادة تنظيم خطوطه الخلفية والتحول إلى الهجمات المرتدة السريعة؛ والنتيجة كانت تسجيل أستراليا لهدفي الفوز مباشرة بعد استراحتي الشوط الأول والثاني، مع إطلاق 3 تسديدات حاسمة بعد التوقف.

2. المغرب ضد البرازيل (1 – 1)

قبل الاستراحة فرض "السليساو" البرازيلي أسلوبه الهجومي الشرس، وبسط سيطرة تامة على خط وسط الملعب.

في الدقيقة 22، جمع مدرب المغرب لاعبيه موجها تعليمات صارمة لإغلاق المساحات وتطبيق الضغط العكسي؛ لينقلب الزخم تماما لصالح "أسود الأطلس" الذين نجحوا في فرض إيقاعهم وتعديل النتيجة.

3. ألمانيا ضد كوراساو (7 – 1)

قبل الاستراحة باغت منتخب كوراساو "الماكينات" الألمانية برسم تكتيكي غير متوقع أربك حسابات الضيوف في الدقائق الأولى.

واستغل المدرب يوليان ناغلسمان التوقف لشرح تعديلات التمركز وكيفية ضرب التكتل الدفاعي؛ ليعود الألمان بهيمنة مطلقة توجت بسباعية تاريخية.

وقال: "لعبت كوراساو اليوم بتشكيلة ماسية، وقمنا بتعديل أسلوب هجومنا قبل فترة الاستراحة لشرب الماء. ولكن مع ذلك، استغرق الأمر بعض الوقت في بعض اللحظات، لأنه في نهاية المطاف، نادرًا ما تواجه فريقًا بتشكيلة ماسية هذه الأيام. يكاد يكون هذا غير مألوف. قليل من الفرق تفعل ذلك الآن، وكنا بحاجة إلى بعض الوقت. كانت فترة الاستراحة لشرب الماء مفيدة لتأكيد ما قمنا بتعديله مسبقا".

4. اليابان ضد هولندا (2 – 2)

تسيدت هولندا المباراة وكانت في طريقها لحسم الفوز، بينما اكتفى الهجوم الياباني بتسديدتين وسط صعوبة بالغة في الاختراق.

أجرى مدرب اليابان تعديلا جوهريا في المنظومة الهجومية خلال استراحة الشوط الثاني (الدقيقة 67)؛ لينتفض "الساموراي الأزرق" وينتزع هدف التعادل، مع قفزة في معدل التسديدات إلى 5 كرات خطيرة بفضل الرسم التكتيكي الجديد.

تثبت هذه المعطيات أن كرة القدم الحديثة باتت تُحسم في تفاصيل الدقائق المستقطعة؛ وأن المدرب الذكي هو من يمتلك القدرة على تحويل الراحة الطبية الإلزامية إلى مكسب إستراتيجي يقلب به الطاولة على منافسه.

نجوم ومدربون ينتقدون

أثار قرار الفيفا بتطبيق استراحة شرب الماء إلزاميا في جميع المباريات، بغض النظر عن طبيعة الطقس، جدلا واسعا وانقساما حادا بين أطراف اللعبة:

فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا وجه انتقادات لاذعة للفكرة في تصريحاته لموقع "آي تي في" (ITV) الرسمي عقب التعادل مع اليابان (2 – 2)، قائلا: "أنا لا أحب هذه الاستراحات حقا، وحتى بالنسبة للمشاهدين خلف الشاشات فالأمر ليس جيدا بسبب كثرة الإعلانات التجارية".

وأضاف: "إذا كان الطقس حارا جدا فالأمر مقبول، لكن يجب تقييم كل مباراة على حدة بدلاً من فرضها إجباريا".

أما كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا فقد أظهرت التقارير الإعلامية ملامح الاستياء لدى النجم الفرنسي خلال فترات التوقف لا سيما في مواجهة السنغال.

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وعندما سُئل عن رأيه في فترات شرب الماء كان رده: "ما رأيي في فترات الراحة لشرب الماء؟ لا تسألونا نحن اللاعبين عن رأينا، فنحن نتفاعل بسرعة. إذا كنا مسيطرين على المباراة غدًا في الدقيقة 25، ثم جاءت فترة راحة لشرب الماء، فسنغضب لأن ذلك يُخلّ بتوازننا، أما إذا كان الجو حارًا، أو كنا مُهزومين، فسأكون سعيدا".

ويرى المهاجمون السريعون أن الاستراحة تمنح المدافعين المرهقين فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وإعادة التكتل الدفاعي، مما يجهض "الزخم الهجومي" ويغلق المساحات التي يصنعها المهاجمون بالركض المتواصل.

أما من جهة المدربين فبرز مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الذي اعتبر أن استراحات شرب الماء "تساعد المنتخبات الأضعف".

وقال "قد يساعد ذلك المنتخب الذي يُعتبر أضعف نظريا، لأنه يحصل على الوقت للراحة". مضيفا أن ذلك يقسم المباريات عمليا إلى "أربعة أشواط".

أما ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي فجاء رده حاسما: "أنا لا أُحبّذ هذا القرار؛ أُفضّله فقط في الظروف القاسية. أما في الظروف الجيدة، فهو غير ضروري".

ويرى المدربون أن تحويل المباراة إلى "أربعة أشواط" يمنحهم مرونة تكتيكية وسيطرة أكبر لإصلاح الخلل مبكراً دون الانتظار حتى نهاية الشوط.