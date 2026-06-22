عنصرية على الهواء.. انتقادات للاعب صربي معتزل هاجم المدافعين السمر

تعرض اللاعب الصربي السابق رادي بوغدانوفيتش لانتقادات لاذعة وفجر موجة غضب بعدما أدلى بتصريحات اعتُبرت عنصرية ضد اللاعبين السمر، وذلك خلال تحليله مباراة بلجيكا ضد إيران في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم.

واستهدفت تعليقات بوغدانوفيتش في المقام الأول المدافع البلجيكي ناثان نغوي، بعدما ارتكب خطأ تسبب بركلة جزاء في الدقيقة 66 تعرض على إثرها للطرد المباشر من الحكم داريو هيريرا.

ويبدو أن تصرف نغوي لم يرق لبوغدانوفيتش الذي يعمل حاليا محللا لمباريات كأس العالم على التلفزيون الصربي، فعبر عن عدم رضاه بتصريحات عنصرية خرجت منه على الهواء مباشرة.

وعلق بوغدانوفيتش: "أن تكون المدافع الأخير وتفشل في التعامل مع كرة ليست سريعة، تثبتها بقدميك ثم تفكر في ركلها بالقدم اليمنى ثم تفشل، ثم تحاول ركلها باليسرى تفشل مجددا ثم تتلقى بطاقة حمراء. لطالما قلت عن هؤلاء اللاعبين السمر – ولست عنصريا – لا يملكون التركيز اللازم للصمود لأكثر من 60 إلى 80 دقيقة".

وأضاف: "لعبت معهم وأحيانا كان علينا حماية لاعبينا من ارتكاب الأخطاء. كرة القدم الحديثة لا تسمح بهذا النوع من الأخطاء في بطولة بمستوى كأس العالم".

وفي محاولة منه لتجنب الجدل طرح مقدم البرنامج مثالا على خط دفاع لاعبي المنتخب الفرنسي، وجميعهم يقدمون كرة قدم على أعلى المستويات، لكن بوغدانوفيتش أصر على موقفه.

وأضاف: "إذا دخلنا في التفاصيل وهو أمر ممكن، فهم أيضا يرتكبون الأخطاء. على أية حال، أنا لا أعمم، لكن الغالبية العظمى منهم تفتقر إلى التركيز".

انتقادات لاذعة

وانتقدت صحيفة "إكسبريس" (Express) البريطانية هذه التصريحات، واصفة إياها بأنها "عنصرية وبغيضة".

ولا تُعد هذه المرة هي الأولى لبوغدانوفيتش الذي سبق له أن تورط في تصريحات مشابهة وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية.

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ففي عام 2019، هاجم بوغدانوفيتش دفاع نادي بوروسيا دورتموند في إحدى المباريات معتبرا أنه لم يعد يقدم أداء جيدا منذ أن قرر المدرب آنذاك لوسيان فافر إشراك أربعة لاعبين سمر.

وخلال مسيرته الكروية مثل بوغدانوفيتش العديد من الأندية أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني، وبريدا الهولندي، وفيردر بريمن الألماني واعتزل بقميص الوحدة الإماراتي عام 2005، كما خاض 3 مباريات دولية فقط وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.