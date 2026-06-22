قبل ساعات من مباراة الأردن.. منتخب الجزائر يتلقى ضربة موجعة في المونديال

تلقى المنتخب الجزائري ضربة قوية في مشاركته بكأس العالم عام 2026، بعد تأكد غياب المهاجم محمد عمورة عن بقية مباريات دور المجموعات، إثر إصابة تعرض لها في الفخذ خلال الحصص التدريبية، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية مختلفة.

وتشير المعطيات إلى أن مدة غياب اللاعب تُقدَّر بنحو أسبوعين، مما يعني انتهاء مشاركته في الدور الأول من البطولة، في وقت كان يُعوَّل عليه لتعزيز القوة الهجومية للخضر.

ويأتي هذا الغياب في ظرف حساس، حيث سيواجه المنتخب الجزائري كلا من الأردن والنمسا في مباراتين حاسمتين، بعد بداية صعبة شهدت خسارة ثقيلة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، مما جعل مهمة العودة إلى سباق التأهل أكثر تعقيدا.

ويُعد عمورة من الأسماء الهجومية البارزة في المنتخب، إذ سجل 8 أهداف هذا الموسم مع فولفسبورغ في الدوري الألماني، رغم تراجع مستواه التهديفي في الفترة الأخيرة، حيث لم يسجل منذ منتصف فبراير/شباط، بينما يعود آخر أهدافه الدولية إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويفرض هذا الغياب تحديا إضافيا على الجهاز الفني، الذي سيكون مطالبا بإيجاد حلول سريعة لتعويض أحد أبرز الأوراق الهجومية في لحظة لا تحتمل أي تعثر جديد في مشوار المونديال.