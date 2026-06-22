رياضة|كأس العالم 2026|الجزائر

قبل ساعات من مباراة الأردن.. منتخب الجزائر يتلقى ضربة موجعة في المونديال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Algeria's Mohamed Amoura in action with Argentina's Rodrigo De Paul IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley
محمد عمورة (يسار) أصيب في تدريبات المنتخب الجزائري قبل مواجهة الأردن (رويترز)
Published On 22/6/2026

تلقى المنتخب الجزائري ضربة قوية في مشاركته بكأس العالم عام 2026، بعد تأكد غياب المهاجم محمد عمورة عن بقية مباريات دور المجموعات، إثر إصابة تعرض لها في الفخذ خلال الحصص التدريبية، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية مختلفة.

وتشير المعطيات إلى أن مدة غياب اللاعب تُقدَّر بنحو أسبوعين، مما يعني انتهاء مشاركته في الدور الأول من البطولة، في وقت كان يُعوَّل عليه لتعزيز القوة الهجومية للخضر.

Algeria's forward #18 Mohamed Amoura (R) gestures during the Africa Cup of Nations (CAN) Group E football match between Algeria and Burkino Faso at Moulay Hassan Stadium in Rabat on December 28, 2025.
إصابة محمد عمورة أربكب المنتخب الجزائري قبل مواجهة الأردن في كأس العالم (الفرنسية)

ويأتي هذا الغياب في ظرف حساس، حيث سيواجه المنتخب الجزائري كلا من الأردن والنمسا في مباراتين حاسمتين، بعد بداية صعبة شهدت خسارة ثقيلة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، مما جعل مهمة العودة إلى سباق التأهل أكثر تعقيدا.

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ويُعد عمورة من الأسماء الهجومية البارزة في المنتخب، إذ سجل 8 أهداف هذا الموسم مع فولفسبورغ في الدوري الألماني، رغم تراجع مستواه التهديفي في الفترة الأخيرة، حيث لم يسجل منذ منتصف فبراير/شباط، بينما يعود آخر أهدافه الدولية إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويفرض هذا الغياب تحديا إضافيا على الجهاز الفني، الذي سيكون مطالبا بإيجاد حلول سريعة لتعويض أحد أبرز الأوراق الهجومية في لحظة لا تحتمل أي تعثر جديد في مشوار المونديال.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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