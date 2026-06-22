رياضة|كأس العالم 2026

صلاح يتربع على صدارة هدافي مصر في كأس العالم

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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 21: Mohamed Salah #10 of Egypt celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group G match between New Zealand and Egypt at BC Place Vancouver on June 21, 2026 in Vancouver, British Columbia. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
صلاح سجل هدفه الثالث صلاح الهدف كأس العالم (الفرنسية)
Published On 22/6/2026

سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري في شباك نيوزيلندا، ليمنح فريقه التقدم للمرة الأولى في تاريخه بمنافسات كأس العالم، ويصبح الهداف التاريخي لمصر في المونديال.

وعلى ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر، سجل صلاح الهدف الثاني لمصر بعد تمريرة بعقب القدم من مصطفى زيكو، صاحب هدف التعادل، ليضعها صلاح في الشباك بتسديدة متقنة في الدقيقة 68.

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وجاء هدف صلاح ليكون ثامن أهداف مصر في المونديال عبر تاريخها، بعدما سجل الفريق هدفين في نسخة 1934 في إيطاليا وهدفا في نسخة عام 1990 وهدفين  في 2018، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف حتى الآن  في نسخة 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا.

كما سجل صلاح الهدف الثالث له في كأس العالم، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي مصر في المونديال، ويأتي خلفه عبد الرحمن فوزي، الذي سجل هدفين لمصر في شباك المجر في نسخة عام 1934 بإيطاليا، وسجل كل من مجدي عبد الغني وإمام عاشور ومصطفى زيكو هدفا.

وسجل صلاح هدفين في نسخة 2018 في روسيا في شباك البلد المضيف والسعودية في البطولة  التي شهدت خروج مصر من الدور الأول، ثم أضاف هدفه الثالث في شباك نيوزيلندا في فانكوفر.

واقترب صلاح من معادلة رقم مدربه حسام حسن في سجل أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب، حيث وصل صلاح إلى 67 هدفا، بفارق هدفين خلف حسام الذي حقق لقب كأس أمم أفريقيا مع مصر ثلاث مرات كلاعب ووصل إلى قبل النهائي كمدرب في النسخة الماضية من البطولة في المغرب.

المصدر: الألمانية

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