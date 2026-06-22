"كأننا في القاهرة".. صلاح وحسام حسن يكشفان سر الفوز على نيوزيلندا

أكد محمد صلاح أن منتخب مصر لديه فرصة لكتابة التاريخ في كأس العالم لكرة القدم بعدما قاد بلاده لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها في النهائيات بالفوز 3-1 على نيوزيلندا بعدما قلب الفريق تأخره بفضل هدف وتمريرة حاسمة لقائده.

وقال صلاح – الذي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة – عقب اللقاء الذي أقيم في مدينة فانكوفر الكندية "كما قلت، إنه أمر لا يصدق. لا أعرف كيف أعبر عنه بالكلمات، لكنه إنجاز كبير لجميع اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "نأمل أن نواصل هذا النهج في دور المجموعات. لدينا فرصة لكتابة التاريخ والتأهل في الصدارة، وفي السنوات المقبلة سيُنظر إلى ذلك كأحد أعظم الإنجازات. علينا فقط أن نستمتع باليوم والغد، ثم نركز على المباراة التالية".

وبات منتخب مصر يتصدر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط تليه إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما وتأتي نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وأبدى صلاح سعادته الغامرة بالتشجيع الكبير من الجالية المصرية في كندا قائلاً "يبدو وكأننا نلعب في مصر، فالجماهير هنا جميعها ترتدي اللون الأحمر، والجميع سعيد ومتحمس. إنه فوز رائع، وشعرنا وكأننا نلعب على أرضنا. لا أعرف ماذا أقول، لكن الأجواء كانت مذهلة، وكان الجميع سعيدا بخوض مثل هذه المباراة".

وتابع في إشارة إلى مباراة مصر المقبلة مع إيران "لدينا الآن أربع نقاط ونتصدر المجموعة، لكن المباراة المقبلة ستكون مهمة للغاية. علينا أن نستمتع باليوم والغد، ثم نعود للتركيز على التحدي القادم".

سعادة حسام حسن

بدوره، أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وهدافه التاريخي، عن سعادته بالفوز، مؤكدا أن الأجواء في الملعب جعلته يشعر وكأن المباراة أقيمت في ملعب القاهرة، في ظل الحضور الجماهيري المصري الكبير الذي ساند المنتخب طوال اللقاء.

وأشار إلى أن مشاعره تعكس مشاعر الشعب المصري، موجها الشكر للجماهير التي حضرت إلى الملعب أو تابعت المباراة من مصر، ومؤكدا أن دعمها كان عاملا مهما في تحقيق الانتصار وإدخال الفرحة إلى قلوب المصريين.

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وعن أسباب الفوز، أوضح حسن أن التوفيق جاء أولاً من الله، ثم من العمل الجاد والاستعداد الجيد، إضافة إلى الثقة التي يمنحها الشعب المصري للمنتخب والجهاز الفني الوطني. كما أشاد باللاعبين وأفراد الجهاز الفني على ما بذلوه من جهد خلال المباراة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، بدا حسن متأثرا وهو يتحدث عن قلقه على اللاعبين وخشيته من خيبة أمل الجماهير، مشيرا إلى أنه كان يدرك حجم الاهتمام الذي تحظى به مباريات المنتخب لدى المصريين.

وأضاف أنه طالب اللاعبين بضرورة إسعاد الجماهير، لأن منتخب مصر يمثل مصدرا مهما للفرح والفخر الوطني، معربا عن أمله في أن يواصل الفريق تلبية تطلعات الجماهير وأن يكون عند حسن ظنها.

من جانبه، أكد محمود حسن "تريزيغيه"، الذي شارك بديلا وسجل الهدف الثالث للمنتخب، أن اللاعبين شعروا وكأنهم يخوضون المباراة على أرضهم بفضل الحضور الكثيف للجماهير المصرية.

وأضاف أن الفريق نجح في إسعاد الجماهير وإهداء الفوز للشعب المصري، متعهدا ببذل المزيد من الجهد لتقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة.

وعن تعليمات الجهاز الفني بين الشوطين بعد التأخر بهدف مبكر، أوضح تريزيغيه أن المدرب حسام حسن قدم توجيهات واضحة للاعبين، وأن الجميع التزم بتنفيذها، وهو ما انعكس على الأداء في الشوط الثاني وأسهم في قلب النتيجة وتحقيق الفوز.