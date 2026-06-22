سيناريوهات تأهل منتخب إيران إلى دور الـ32 بعد تعادله مع بلجيكا

يمتلك منتخب إيران فرصة قوية للتأهل إلى دور الـ 32 في كأس العالم عام 2026، حيث يحتل حاليا المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد نقطتين. لكن المهمة لن تكون سهلة.

وتعادلت إيران سلبيا مع بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم أمس الأحد.

ترتيب المجموعة السابعة الحالي

1- مصر: 4 نقاط (فارق الأهداف: +2)

2- إيران: نقطتان (فارق الأهداف: 0)

3- بلجيكا: نقطتان (فارق الأهداف: 0)

4- نيوزيلندا: نقطة واحدة (فارق الأهداف: -2)

سيناريوهات تأهل إيران في الجولة الأخيرة ضد مصر



1. إذا فازت على مصر

التأهل المباشر: يضمن منتخب إيران التأهل رسميا إلى دور الـ 32 برصيد 5 نقاط.

صدارة المجموعة: إذا فازت إيران على مصر، وفازت بلجيكا على نيوزيلندا، فسيتم اللجوء إلى فارق الأهداف بين إيران وبلجيكا لتحديد متصدر المجموعة. أما إذا تعادلت أو خسرت بلجيكا، فإن إيران ستتأهل كمتصدرة للمجموعة السابعة بـ 5 نقاط.

2. إذا تعادلت مع مصر

انتظار نتيجة المباراة الأخرى: ستصل إيران إلى 3 نقاط، وهنا يعتمد تأهلها المباشر في المركز الثاني على لقاء بلجيكا ونيوزيلندا.

إذا تعادلت بلجيكا مع نيوزيلندا: سيتساوى منتخبا إيران وبلجيكا برصيد 3 نقاط لكل منهما، وسيتم حسم المركز الثاني المؤهل مباشرة عبر تفاصيل فارق الأهداف الكلي، ثم الأهداف المسجلة (حيث تمتلك إيران حاليا أفضلية تسجيل هدفين مقابل هدف واحد لبلجيكا).

إذا فازت نيوزيلندا: تتأهل نيوزيلندا ثانية بـ 4 نقاط، وتتراجع إيران للمركز الثالث برصيد 3 نقاط.

إذا فازت بلجيكا: تتأهل بلجيكا ثانية بـ 5 نقاط، وتتراجع إيران للمركز الثالث برصيد 3 نقاط.

التأهل كأفضل ثوالث: إذا تراجعت إيران للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، سيكون لديها فرصة قوية للتأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحقق المركز الثالث من بين المجموعات الـ 12.

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3. إذا خسرت أمام مصر

البقاء في المركز الثالث: ستتوقف إيران عند نقطتين، وستفقد فرصة التأهل المباشر (المركز الأول أو الثاني).

حسابات معقدة للثوالث: إذا خسرت إيران وفازت بلجيكا أو تعادلت، ستحتل إيران المركز الثالث بنقطتين، وستكون فرصتها ضئيلة جدا في التأهل كأفضل ثوالث. أما إذا خسرت إيران بفارق أهداف كبير وفازت نيوزيلندا بنتيجة عريضة، فقد تتراجع إيران للمركز الرابع وتودع البطولة رسميا.

ويتأهل 32 منتخبا من أصل 48 إلى الدور الإقصائي الأول في مونديال عام 2026.

تُحسم 24 بطاقة بشكل مباشر، عبر تأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ 12. أما البطاقات الثماني المتبقية، فتذهب إلى أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها.

بمعنى آخر، لم يعد المركز الثالث يعني الخروج تلقائيا كما كان يحدث في النسخ السابقة. قد يكون المركز الثالث طريقا إضافيا إلى الأدوار الإقصائية، لكنه ليس بطاقة مضمونة.

وإذا تعادل منتخبان بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى: