ما علاقة استراحة التبريد بمفاجآت كأس العالم؟ سكالوني يجيب

أبدى مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني رأيه في اعتماد استراحات التبريد خلال مباريات كأس العالم 2026، وهي خطوة أثارت نقاشا واسعا منذ بداية البطولة.

وخلال مؤتمر صحفي في أرلينغتون، أوضح سكالوني أن ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب هذه التوقفات المتكررة قد يؤثر في إيقاع اللعب ويغير توازن القوى بين المنتخبات، معتبرا أن هذا العامل الجديد أصبح جزءا مهما من معادلة المباريات.

وقال سكالوني إن هذه الظروف قد تخدم المنتخبات الأضعف نظريا، لأنها تمنح اللاعبين وقتا إضافيا لاستعادة الأنفاس داخل المباراة، مضيفا أن "هذا الأمر لم يكن موجودا في النسخ السابقة من كأس العالم ".

ويرى المدرب الأرجنتيني أن هذه التغييرات جعلت البطولة أكثر صعوبة وتقاربا بين المنتخبات، حيث لم يعد هناك فارق كبير في الإيقاع البدني خلال فترات اللعب، وهو ما يفسر – حسب رأيه – تزايد المفاجآت في بداية المنافسات.

كما شدد سكالوني على أن دور المجموعات هذا العام أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، مؤكدا أنه "لم تعد هناك مباريات سهلة " في ظل الظروف المناخية والبدنية الجديدة التي تفرض نفسها على الجميع.

وأشار سكالوني إلى ضرورة التعامل بحذر مع المباريات القادمة أمام خصوم يعتمدون على الضغط والتنظيم الدفاعي.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد استهل مشواره في البطولة بانتصار كبير على الجزائر بثلاثية دون رد، في مباراة تألق فيها ليونيل ميسي بتسجيله هاتريك.