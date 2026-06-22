رياضة|كأس العالم 2026

ما علاقة استراحة التبريد بمفاجآت كأس العالم؟ سكالوني يجيب

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Soccer Football - International Friendly - Argentina Press Conference - Kyle Field Stadium, College Station, Texas, U.S. - June 5, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during the press conference ahead of their international friendly against Honduras IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker
سكالوني مدرب الأرجنتين رأى أن استراحات التبريد تخدم المنتخبات الأضعف في كأس العالم (رويترز)
Published On 22/6/2026

أبدى مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني رأيه في اعتماد استراحات التبريد خلال مباريات كأس العالم 2026، وهي خطوة أثارت نقاشا واسعا منذ بداية البطولة.

وخلال مؤتمر صحفي في أرلينغتون، أوضح سكالوني أن ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب هذه التوقفات المتكررة قد يؤثر في إيقاع اللعب ويغير توازن القوى بين المنتخبات، معتبرا أن هذا العامل الجديد أصبح جزءا مهما من معادلة المباريات.

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وقال سكالوني إن هذه الظروف قد تخدم المنتخبات الأضعف نظريا، لأنها تمنح اللاعبين وقتا إضافيا لاستعادة الأنفاس داخل المباراة، مضيفا أن "هذا الأمر لم يكن موجودا في النسخ السابقة من كأس العالم ".

سكالوني أكد أن ارتفاع درجات الحرارة والتوقفات المتكررة قد  ويغير توازن القوى بين المنتخبات (رويترز)

ويرى المدرب الأرجنتيني أن هذه التغييرات جعلت البطولة أكثر صعوبة وتقاربا بين المنتخبات، حيث لم يعد هناك فارق كبير في الإيقاع البدني خلال فترات اللعب، وهو ما يفسر – حسب رأيه – تزايد المفاجآت في بداية المنافسات.

كما شدد سكالوني على أن دور المجموعات هذا العام أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، مؤكدا أنه "لم تعد هناك مباريات سهلة " في ظل الظروف المناخية والبدنية الجديدة التي تفرض نفسها على الجميع.

وأشار سكالوني إلى ضرورة التعامل بحذر مع المباريات القادمة أمام خصوم يعتمدون على الضغط والتنظيم الدفاعي.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد استهل مشواره في البطولة بانتصار كبير على الجزائر بثلاثية دون رد، في مباراة تألق فيها ليونيل ميسي بتسجيله هاتريك.

المصدر: AFP

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