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سقوط بطلة ويمبلدون: كيف تحول "انهيار نفسي" إلى إيقاف طويل الأمد؟

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Aug 31, 2025; Flushing, NY, USA; Marketa Vondrousova of Czech Republic in action against Elena Rybakina of Kazakhstan in the fourth round of the women’s singles at the US Open at Arthur Ashe Stadium in Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
ماركيتا فوندروسوفا، تعرضت للإيقاف لمدة أربع سنوات لرفضها الخضوع لاختبار مكافحة المنشطات العام الماضي. (رويترز)
Published On 22/6/2026

تلقت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، بطلة ويمبلدون السابقة، عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام، اليوم الاثنين، بسبب رفضها الخضوع لاختبار تعاطي المنشطات، رغم أنها بررت موقفها بـ"الضغط النفسي" والخوف عندما "طرق موظف الفحص باب منزلها في وقت متأخر من الليل من دون أن يعرف بنفسه بشكل مناسب".

وأعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس القرار، موضحة أن فوندروسوفا رفضت إجراء الفحص في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن الحكم صدر عن هيئة مستقلة مختصة.

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وأصبحت فوندروسوفا أول لاعبة غير مصنفة تصبح بطلة لفردي السيدات في بطولة ويمبلدون عندما تغلبت على التونسية أنس جابر في المباراة النهائية في عام 2023، كما وصلت لأفضل تصنيف لها وهو المركز السادس في ذلك العام.

وأوضحت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما روايتها بشأن واقعة الفحص الفائت في منشور عبر حسابها على إنستغرام خلال أبريل/نيسان الماضي.

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 20: Marketa Vondrousova of Czech Republic looks on against Karolina Muchova of Czech Republic during the Singles Round of 32 on day one of the Toray Pan Pacific Open at Ariake Coliseum on October 20, 2025 in Tokyo, Japan. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images)
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا  خلال بطولة توراي بان باسيفيك المفتوحة في اليابان ‏(غيتي)

وقالت فوندروسوفا: "من الصعب جدا بالنسبة لي الحديث عن هذا الأمر، لكنني أريد أن أكون صريحة معكم بشأن صحتي النفسية. لقد حدثت واقعة فحص المنشطات الأخيرة لأنني وصلت إلى نقطة الانهيار بعد أشهر من الضغوط الجسدية والنفسية".

وأوضحت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن فوندروسوفا "لم تقدم عينة عند إخطارها من قبل مسؤول مكافحة المنشطات خلال محاولة إجراء فحص خارج المنافسات في منزلها حوالي الساعة الثامنة مساء يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2025".

ومثل فوندروسوفا قانونيا المحامي الأمريكي هوارد جاكوبس، المتخصص في قضايا لوائح مكافحة المنشطات والمقيم في لوس أنجليس.

وكان جاكوبس قد ساعد البطلة السابقة سيمونا هاليب، المتوجة بلقبين في البطولات الكبرى (غراند سلام)، على كسب استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضي عام 2024 ضد عقوبة إيقاف لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات.

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وأصبحت فوندروسوفا أحدث لاعبة بارزة في عالم التنس ترتبط بقضية منشطات، بعد قضايا شهدتها الرياضة مؤخرا وشملت الإيطالي يانيك سينر والبولندية إيغا شفيونتيك وهاليب.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة الإيقاف في 21 يونيو/حزيران 2030، مع احتفاظها بحق استئناف القرار أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" في سويسرا.

المصدر: الألمانية

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