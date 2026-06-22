سقوط بطلة ويمبلدون: كيف تحول "انهيار نفسي" إلى إيقاف طويل الأمد؟

تلقت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، بطلة ويمبلدون السابقة، عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام، اليوم الاثنين، بسبب رفضها الخضوع لاختبار تعاطي المنشطات، رغم أنها بررت موقفها بـ"الضغط النفسي" والخوف عندما "طرق موظف الفحص باب منزلها في وقت متأخر من الليل من دون أن يعرف بنفسه بشكل مناسب".

وأعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس القرار، موضحة أن فوندروسوفا رفضت إجراء الفحص في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن الحكم صدر عن هيئة مستقلة مختصة.

وأصبحت فوندروسوفا أول لاعبة غير مصنفة تصبح بطلة لفردي السيدات في بطولة ويمبلدون عندما تغلبت على التونسية أنس جابر في المباراة النهائية في عام 2023، كما وصلت لأفضل تصنيف لها وهو المركز السادس في ذلك العام.

وأوضحت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما روايتها بشأن واقعة الفحص الفائت في منشور عبر حسابها على إنستغرام خلال أبريل/نيسان الماضي.

وقالت فوندروسوفا: "من الصعب جدا بالنسبة لي الحديث عن هذا الأمر، لكنني أريد أن أكون صريحة معكم بشأن صحتي النفسية. لقد حدثت واقعة فحص المنشطات الأخيرة لأنني وصلت إلى نقطة الانهيار بعد أشهر من الضغوط الجسدية والنفسية".

وأوضحت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن فوندروسوفا "لم تقدم عينة عند إخطارها من قبل مسؤول مكافحة المنشطات خلال محاولة إجراء فحص خارج المنافسات في منزلها حوالي الساعة الثامنة مساء يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2025".

ومثل فوندروسوفا قانونيا المحامي الأمريكي هوارد جاكوبس، المتخصص في قضايا لوائح مكافحة المنشطات والمقيم في لوس أنجليس.

وكان جاكوبس قد ساعد البطلة السابقة سيمونا هاليب، المتوجة بلقبين في البطولات الكبرى (غراند سلام)، على كسب استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضي عام 2024 ضد عقوبة إيقاف لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات.

إعلان

وأصبحت فوندروسوفا أحدث لاعبة بارزة في عالم التنس ترتبط بقضية منشطات، بعد قضايا شهدتها الرياضة مؤخرا وشملت الإيطالي يانيك سينر والبولندية إيغا شفيونتيك وهاليب.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة الإيقاف في 21 يونيو/حزيران 2030، مع احتفاظها بحق استئناف القرار أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" في سويسرا.