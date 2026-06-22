رغم إهدار ركلة جزاء.. ميسي يتجاوز كلوزه ويعتلي قائمة هدافي كأس العالم

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 17 هدفا في الحدث العالمي، الاثنين أمام النمسا في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية.

وسجل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والذي سيبلغ التاسعة والثلاثين الأربعاء، هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 39، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة، لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر عندما سجل ثلاثية، مع الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفا.

رقم سلبي يطارد ميسي في كأس العالم

احتسب الحكم المصري أمين عمر ركلة جزاء للأرجنتين بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أشارت إلى وجود عرقلة لمهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز من ثنائي الدفاع النمساوي ستيفان بوش وشلاغر.

ولكن ميسي أهدر ركلة جزاء مسددا الكرة بجوار القائم، لتضيع فرصة هدف مبكر على التانغو بعد مرور تسع دقائق فقط.

وبذلك أهدر النجم الأرجنتيني أيضا أول ركلة جزاء في مونديال 2026، ليبقى رصيده 16 هدفا متساويا مع النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه في صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وبات النجم الأرجنتيني أيضا أول لاعب في التاريخ يهدر ثلاث ركلات جزاء، حيث سبق أن أهدر ركلة جزاء في التعادل 1-1 مع آيسلندا في مونديال 2018، وأهدر ركلة أخرى في الفوز على بولندا بنتيجة 2-0 في مونديال 2022.

في المقابل، هز ليو شباك المنافسين بأربع ركلات جزاء جاءت جميعها في مونديال 2022، أولها في الخسارة 1-2 أمام السعودية ثم هولندا وكرواتيا في الأدوار الإقصائية، وأخيرا فرنسا في المباراة النهائية.

يذكر أن قائد منتخب الأرجنتين حامل اللقب، استهل مشاركته السادسة في كأس العالم بإحراز ثلاثية في مرمى الجزائر منحت منتخب بلاده الفوز بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 17 هدفا

أصبح قائد المنتخب الأرجنتيني الهداف التاريخي لكأس العالم بعد تجاوزه رقم ميروسلاف كلوزه، وذلك خلال مونديال 2026.

(الأرجنتين) – 17 هدفا أصبح قائد المنتخب الأرجنتيني الهداف التاريخي لكأس العالم بعد تجاوزه رقم ميروسلاف كلوزه، وذلك خلال مونديال 2026. ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) – 16 هدفا

حافظ المهاجم الألماني على الرقم القياسي منذ مونديال 2014 قبل أن يكسره ميسي في نسخة 2026.

حافظ المهاجم الألماني على الرقم القياسي منذ مونديال 2014 قبل أن يكسره ميسي في نسخة 2026. رونالدو نازاريو (البرازيل) – 15 هدفا

قاد "الظاهرة" البرازيل إلى لقب 2002، ولا يزال ثالث أفضل هداف في تاريخ البطولة.

قاد "الظاهرة" البرازيل إلى لقب 2002، ولا يزال ثالث أفضل هداف في تاريخ البطولة. غيرد مولر (ألمانيا الغربية) – 14 هدفا

يعد أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وسجل أهدافه الـ14 في 13 مباراة فقط.

يعد أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم، وسجل أهدافه الـ14 في 13 مباراة فقط. كيليان مبابي (فرنسا) – 14 هدفا

يواصل النجم الفرنسي مطاردة الأرقام التاريخية، بعدما بلغ 14 هدفا في 15 مباراة فقط.

يواصل النجم الفرنسي مطاردة الأرقام التاريخية، بعدما بلغ 14 هدفا في 15 مباراة فقط. جوست فونتين (فرنسا) – 13 هدفا

لا يزال صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، بعدما سجل 13 هدفا في مونديال 1958.

لا يزال صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، بعدما سجل 13 هدفا في مونديال 1958. بيليه (البرازيل) – 12 هدفا

أسطورة الكرة البرازيلية وأصغر لاعب يتوج بكأس العالم، سجل 12 هدفا خلال أربع مشاركات.

أسطورة الكرة البرازيلية وأصغر لاعب يتوج بكأس العالم، سجل 12 هدفا خلال أربع مشاركات. ساندور كوتشيس (المجر) – 11 هدفا

حقق المعدل التهديفي الأعلى بين كبار الهدافين، إذ سجل 11 هدفا في خمس مباريات فقط.

حقق المعدل التهديفي الأعلى بين كبار الهدافين، إذ سجل 11 هدفا في خمس مباريات فقط. يورغن كلينسمان (ألمانيا) – 11 هدفا

أحد أبرز مهاجمي ألمانيا في التسعينيات، وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم.

أحد أبرز مهاجمي ألمانيا في التسعينيات، وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم. غابرييل باتيستوتا (الأرجنتين) – 10 أهداف

يتقاسم المركز العاشر مع عدد من اللاعبين الذين سجلوا 10 أهداف، أبرزهم هاري كين وغاري لينيكر وتوماس مولر.

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وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا 10 أهداف أيضا هيلموت راهن من ألمانيا الغربية، وغاري لينيكر من إنجلترا، وتيوفيلو كوبياس من بيرو، وتوماس مولر من ألمانيا، وغريغورز لاتو من بولندا، إضافة إلى هاري كين من إنجلترا.