"نغادر بكرامة".. لاعبو إيران يودّعون لوس أنجلوس برسالة خطية مؤثرة

تركت إيران رسالة في غرفة الملابس الخاصة بها في ملعب "صوفي" يوم الأحد، شكرت فيها مدينة لوس أنجلوس على حسن ضيافتكِ خلال كأس العالم لكرة القدم، مؤكدة أنها تغادر بكرامة بعد أن حافظت على آمالها في بلوغ أدوار خروج المغلوب بعد تعادلها سلبيا مع بلجيكا.

واستضافت لوس أنجلوس مباراتي إيران في المجموعة السابعة حتى الآن، وعاد المنتخب إلى مقره في تيخوانا بالمكسيك بين المباراتين.

وقضت إيران فترة البطولة في تيخوانا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياتها بسبب القيود المفروضة على إقامتها في البلاد، في حين تم حظر دخول العديد من أعضاء الجهاز الفني والمسؤولين الإيرانيين.

وصرح مسؤولون أمريكيون بأن ترتيبات سفر الفريق ستظل قيد التقييم، في حين استمرت المناقشات حول تخفيف بعض القيود.

رسالة بخط اليد

وجاء في المذكرة المكتوبة بخط اليد، التي نشرها الاتحاد الإيراني لكرة القدم: "من بلاد فارس القديمة التي يعود تاريخها لآلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، تظل روح إيران حية وثابتة.. شكرا يا لوس أنجلوس على حسن ضيافتكِ. جئنا إلى لوس أنجلوس بفخر، وتنافسنا بشرف، ونغادر بكرامة".

كما شكرت الرسالة المشجعين الإيرانيين الذين بذلوا "قصارى جهدهم" من أجل الفريق خلال المباراتين، واختتمت بدعوة إلى السلام والاحترام والصداقة بين جميع الدول.

وانتقد مدرب إيران أمير قلعة نوي القيود المفروضة على سفر الفريق، قائلا إن الفريق واجه تحديات لم يضطر أي فريق آخر إلى تحملها.

وتخوض إيران، التي تعادلت 2-2 مع نيوزيلندا في مباراتها الافتتاحية على ملعب "صوفي"، مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد مصر في سياتل.