"مضيق بيرانفاند".. كيف استثمر عراقجي وقاليباف تصديات الحارس الإيراني؟

لم تتوقف أصداء المواجهة التي جمعت المنتخب الإيراني بنظيره البلجيكي في بطولة كأس العالم يوم أمس عند حدود الرياضة، بل تحولت إلى مشهد أكبر من ذلك، بعدما خطف حارس المرمى علي رضا بيرانفاند الأضواء بتصديات حاسمة، أثارت اهتمام كبار المسؤولين في طهران، ليصبح التصدي البطولي دلالة على الصمود وحماية الأرض.

تألق يفرض حضوره

وخلال المباراة التي أقيمت يوم أمس، قدم بيرانفاند البالغ من العمر 33 عاماً مستوى مبهراً، حيث تمكن من إنقاذ شباكه من 7 محاولات بلجيكية، وكان المشهد الأبرز في الشوط الثاني حينما أبعد كرة خطيرة سددها اللاعب ماكسيم دي كويبر، ليقود منتخب بلاده إلى تعادل سلبي ثمين.

وبفضل هذا التألق, حصد الحارس جائزة أفضل لاعب في اللقاء، ليضيف المنتخب الإيراني النقطة الثانية في رصيده، ويستقر خلف منتخب مصر الذي يتصدر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط.

استثمار سياسي

وسرعان ما انتقل هذا المشهد من التحليل الفني إلى أروقة السياسة، حيث استغل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقطة التصدي ليوجه رسالة ذات أبعاد وطنية.

ونشر عراقجي صورة لحارس المرمى عبر حسابه في منصة إكس، وعلق عليها بقوله: "من ملعب كرة القدم إلى طاولة المفاوضات وحتى ساحة المعركة، كل خطوة نخطوها نحن كإيرانيين هي جزء من نضال أكبر: الدفاع عن شرف وكرامة شعبنا العزيز".

وفي السياق ذاته، شارك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في إبراز هذا الموقف، وعلق على اللقطة ذاتها بكلمات مقتضبة وحاسمة حيث كتب: "هكذا نحمي أرضنا".

وقد حصدت هاتان التدوينتان تفاعلا واسعا، حيث تجاوزت حاجز مليوني إعجاب ومشاركة عبر المنصة.

وكذلك، نشر حساب القنصلية الإيرانية بمدينة مزار شريف في أفغانستان، رسما للحارس الإيراني على منصة إكس، مع عبارة "مضيق بيرانفاند"، استلهاما لمضيق هرمز الذي أصبح رمزا للصراع بين إيران والولايات المتحدة.

ووصل المنتخب الإيراني إلى كأس العالم فيما كانت بلاده لا تزال في حالة حرب مع الدولة المشاركة بالاستضافة، الولايات المتحدة، وقد أقام في المكسيك، على الحدود مع لوس أنجليس، بينما يخوض جميع مبارياته في دور المجموعات في الولايات المتحدة.

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وقد فرض ذلك تنقلات متكررة عبر الحدود، في حين لم تسمح السلطات الأمريكية للفريق بالبقاء داخل البلاد إلا لساعات قليلة بعد كل مباراة، مع تغيّر القيود بشكل متكرر في اللحظات الأخيرة.

وبعد مواجهة بلجيكا في لوس أنجليس الأحد، يخوض منتخب إيران مباراته الأخيرة في المجموعة الجمعة المقبل في سياتل ضد مصر.