حكايات مونديال 2026.. جماهير العراق تزف عروسين وهدف الرأس الأخضر يفسد طلب زواج

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار عشاق كرة القدم وجماهيرها حول العالم صوب منافسات مونديال 2026، وما تحمله من إثارة بالغة وندية محتدمة داخل المستطيل الأخضر، تواصل الجماهير صناعة مشاهدها الخاصة وطقوسها الاستثنائية؛ وهي مشاهد تتحول في كثير من الأحيان إلى قصص ملهمة تتصدر المشهد وتفوق في انتشارها أحداث المواجهات الكروية نفسها.

وخلال الساعات القليلة الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بلقطتين منفصلتين في تفاصيلهما ومجرياتهما، غير أنهما اشتركتا في قاسم واحد؛ وهو قدرة الساحرة المستديرة على خلق لحظات فريدة تزاوج بين مشاعر الفرح الغامر والمفاجأة الصادمة.

ففي مدينة فيلادلفيا الأمريكية، تحولت جلسة تصوير تذكارية خاصة بعروسين إلى احتفال عراقي صاخب بامتياز، في حين شهد ملعب مدينة ميامي موقفاً طريفاً لا يخلو من الفكاهة، بعدما أفسد هدف مفاجئ لحظة رومانسية لطلب زواج، كان صاحبها يمني النفس بأن تبقى عصية على النسيان في ذاكرته.

زفة عراقية في كنيسة "بنسلفانيا"

في تفاصيل المشهد الأول الذي حظي بتفاعل واسع النطاق ونسب مشاهدة عالية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فاجأت مجموعة من الجماهير والمشجعين العراقيين عروسين خلال التقاطهما صوراً تذكارية خاصة داخل ردهات إحدى الكنائس بمدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ووفقاً للمقطع المصور الموثق الذي نشره صحفي عراقي، فقد اقتحم عدد من مشجعي منتخب العراق الكنيسة بشكل مباغت وعفوي، ليشاركوا العروسين تفاصيل فرحتهما وأجواء احتفالهما، حيث ألهبوا المكان برقصاتهم على وقع أنغام وأهازيج شعبية مستوحاة من الفلكلور العراقي، مصحوبة بالعزف الصاخب على الطبول وسط أجواء احتفالية لافتة ومبهجة.

وتوشح المشجعون -الذين ظهروا في المقطع- بأعلام بلادهم وارتدوا قمصان المنتخب العراقي، محولين تلك اللحظات الشخصية والخاصة بالعروسين إلى ذكرى استثنائية عصية على النسيان بمشاركة عشرات المشجعين الغرباء.

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وحازت اللقطة على إعجاب واسع وإشادات عارمة من قبل المتابعين ورواد المنصة، الذين ثمنوا العفوية البالغة وروح الفرح الطاغية التي نشرها المشجعون العراقيون، معتبرين أن هذا السلوك العفوي قدم صورة حضارية وإيجابية مشرقة عن الجماهير العراقية المتواجدة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مساندة ومؤازرة منتخب بلادها في المحفل العالمي.

وتأتي هذه الأجواء التضامنية والاحتفالية بالتزامن مع تدفق وتوافد حشود غفيرة وأعداد كبيرة من الجماهير العراقية إلى مدينة فيلادلفيا، لدعم ومؤازرة "أسود الرافدين" في مباراتهم المرتقبة والصعبة أمام المنتخب الفرنسي، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لنهائيات كأس العالم.

"الرأس الأخضر" يفسد رومانسية الأوروغواي

وعلى بعد مئات الكيلومترات من فيلادلفيا، وتحديدا في مدينة ميامي الأمريكية، كانت الملاعب شاهدة على لقطة اعتبرت الأطرف والأكثر غرابة منذ انطلاق البطولة العالمية.

حيث تداول رواد الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصوراً طريفاً لمشجع ينحدر من الأوروغواي، قرر استغلال الأجواء الحماسية المونديالية لطلب يد شريكة حياته والتقدم لها بطلب زواج رسمي داخل مدرجات الملعب وأمام مرأى ومسمع الآلاف من الجماهير الحاضرة.

وتظهر اللقطات المشجع الأوروغوياني وهو يجثو على ركبتيه في مشهد رومانسي حاملاً خاتم الزواج، وسط حالة من الترقب والشغف سادت الحضور الذين انتظروا اللحظة الحازمة لمعرفة رد فعل وإجابة العروس المستهدفة، غير أن مجريات الأحداث ومخططات العاشق سرعان ما اتخذت مساراً مغايراً تماماً لم يكن بحسبان أحد

ففي اللحظة ذاتها التي حسمت فيها العروس أمرها وتهيأت الجماهير لسماع ردها، اهتزت شباك الملعب بهدف تعادل قاتل ومباغت أحرزه منتخب الرأس الأخضر؛ لتنقلب الأوضاع رأساً على عقب، وتتحول أنظار الحاضرين وعدسات الكاميرات بشكل كلي وفوري من المشهد العاطفي في المدرجات صوب الإثارة المشتعلة على أرضية الملعب.

وتداخلت صيحات الجماهير الهستيرية واحتفالاتهم الصاخبة بالهدف مع علامات الذهول والارتباك التي كست وجه المشجع الأوروغوياني، الذي وجد نفسه فجأة في موقف لا يحسد عليه، بعد أن فقدت لحظته الرومانسية المخطط لها بريقها وجاذبيتها تحت وطأة الهدف المفاجئ. وسرعان ما انتشر المقطع على المنصات الرقمية، حيث صنفه المتابعون كواحد من أغرب المواقف الكوميدية وأكثر الطرائف ندرة في هذه النسخة من المونديال.

وبعيداً عن طرافة المشهد، فإن المباراة ذاتها حملت أبعاداً تنافسية شديدة الأهمية؛ إذ نجح منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في انتزاع تعادل ثمين وتاريخي من أنياب الأوروغواي، مواصلاً بذلك سلسلة نتائجه اللافتة ومفاجآته المدوية في المونديال، ومؤكداً طموحه وقدرته على مقارعة وصدم القوى الكروية الكبرى.

وبين فرحة غامرة لعروسين باركتها الطبول والجماهير العراقية في الكنيسة، وطلب زواج رومانسي سرق بريقه هدف كروي عابر في ميامي، يبرهن المونديال، على أن حكايات وقصص كأس العالم لا تُكتب حصرياً بأقدام اللاعبين على العشب الأخضر، بل تصاغ فصولها وتُولد تفاصيلها في المدرجات، والشوارع.