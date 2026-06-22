هل يشبه رونالدو؟.. تمثال ميسي العملاق يثير الجدل في الأرجنتين

أزاحت مدينة أرجنتينية الستار عن تمثال يجسّد النجم ليونيل ميسي، الذي يخوض حاليا منافسات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته.

وجسّد التمثال الذي كُشف عنه في مقاطعة نيوكوين الواقعة في مدينة باتاغونيا، ميسي مرتديا قميص الأرجنتين، واضعا يده اليسرى على قلبه ويشير بيده اليمنى نحو السماء، وظهر جاثيا على ركبته وكأس العالم بين ساقيه.

تمثال ميسي يثير الجدل

ويزن التمثال الذي صمّمه الفنان الأرجنتيني ألدو بيرويسا، 70 طنا فيما يبلغ طوله 26 مترا، ليصبح الأطول لميسي في العالم وفق ما ذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" (rmcsport) الفرنسية.

وأشارت إلى أن التمثال الجديد هو أطول من ذلك الذي يجسّد ميسي في إقليم كلكتا بالهند، إذ يبلغ طول الأخير 21 مترا.

وقال بيرويسا المتخصص في صناعة التماثيل العملاقة: "طلبت مني البلدية صنع تمثال لميسي بالحجم الطبيعي، لكن بدا لي ذلك صغيرا جدا لشخص بحجمه وقيمته. بسبب مسيرته يُعد ميسي قدوة نقتدي بها".

وبحسب الشبكة ذاتها، فإن التمثال – رغم ضخامته – لم يحظ بإجماع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أثار اللون الأبيض الناصع ووضعية اللاعب الكثير من السخرية.

ومن أبرز التعليقات الساخرة: "إنه قبيح جدا"، في حين رأى آخرون أن هناك شبها بين وجه التمثال وغريمه الأزلي كريستيانو رونالدو، على حد تعبيرها.

ورغم هذه الانتقادات، فإن التمثال يُنظر إليه بعين الفخر بالنسبة لسكان نيوكوين البالغ عددهم 40 ألف نسمة، باعتباره رمزا سيساهم في تعزيز السياحة فيها من خلال جذب اهتمام عشاق ميسي لزيارتها.

مباراة الأرجنتين والنمسا

وبعيدا عن التمثال، يستعد ميسي ورفاقه لخوض مباراتهم الثانية في كأس العالم مساء اليوم، ضد النمسا لحساب المجموعة العاشرة.

ويواجه الأرجنتين حامل اللقب نظيره النمساوي على ملعب دالاس في مباراة ستنطلق عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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وسيكون ميسي (38 عاما) على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد في مسيرته، فهو بحاجة إلى تسجيل هدف واحد فقط، لينفرد بصدارة هدافي كأس العالم في التاريخ، وفض الشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزه وفي رصيد كل منهما الآن 16 هدفا.

وكان ميسي قد دشّن ظهوره في النسخة الحالية من كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن أحرز 3 أهداف (هاتريك) للأرجنتين في شباك المنتخب الجزائري.