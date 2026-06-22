بسبب "طفل دوكو".. إيقاف برنامج فرنسي وتحقيق عاجل مع المذيعة

تحولت قصة إنسانية مرتبطة بكأس العالم 2026 إلى أزمة إعلامية واسعة، بعد أن أدلت المذيعة الفرنسية فرانس بيرون بتصريحات حادة خلال البرنامج التلفزيوني "فريق الأحلام"، انتقدت فيها قرار اللاعب البلجيكي جيريمي دوكو بمغادرة معسكر منتخب بلاده من أجل حضور ولادة طفله الأول.

القضية التي بدأت كخبر إنساني بسيط، سرعان ما تحولت إلى جدل كبير تجاوز حدود الرياضة، بعد أن وصفت المذيعة القرار بأنه غير مقبول، في وقت كان اللاعب يعيش صراعًا بين مسؤولية وطنية كبيرة ولحظة عائلية لا تتكرر.

لكن ما لم يكن متوقعًا هو أن تلك التصريحات ستقود إلى رد فعل قوي انتهى بإيقاف المذيعة، بعد موجة انتقادات واسعة اعتبرت أن طريقة تناول الموضوع افتقرت إلى الحد الأدنى من التعاطف الإنساني.

تصريحات المذيعة تشعل الجدل

خلال ظهورها التلفزيوني، عبرت فرانس بيرون عن رفضها الشديد لفكرة مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب خلال بطولة كبرى، معتبرة أن تمثيل المنتخب في كأس العالم يجب أن يكون أولوية مطلقة.

ولم تتوقف عند هذا الحد، بل وصفت قرار اللاعب بالتركيز على عائلته في تلك اللحظة بأنه غير مقبول، ما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن التصريحات تجاوزت حدود النقد الرياضي إلى الحكم على الخيارات الإنسانية.

وتصاعدت حدة الجدل بعد استخدام عبارات وُصفت بأنها قاسية، اعتبرت فيها أن دور الأب في تلك اللحظة لا يحمل أهمية، وهو ما فجر موجة غضب واسعة دفعت المتابعين للمطالبة بمحاسبة الإعلامية.

لم تمضِ ساعات طويلة حتى جاء القرار الصادم بإيقاف البرنامج الذي ظهرت فيه المذيعة، في خطوة اعتبرها كثيرون ردًا مباشرًا على حالة الغضب الجماهيري الواسعة.

وجاء الإيقاف نتيجة ما وُصف بأنه غياب للتوازن في تناول موقف إنساني حساس، خاصة أن الحديث يتعلق بلحظة ولادة طفل، وهي مناسبة تُعد من أهم الأحداث في حياة أي إنسان.

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وأدى هذا القرار إلى إعادة فتح النقاش حول حدود النقد الإعلامي، وما إذا كان من المقبول تجاوز الجوانب الإنسانية في التعليق على حياة الرياضيين الشخصية.

دوكو بين المنتخب والعائلة

في قلب هذه الأزمة، كان اللاعب البلجيكي جيريمي دوكو يعيش موقفًا صعبًا، بعد قراره مغادرة معسكر المنتخب ليكون بجانب شريكته عند ولادة طفله الأول.

وأوضح اللاعب أن القرار لم يكن سهلا، لكنه اعتبر أن لحظة الأبوة الأولى لا يمكن تعويضها، حتى لو كانت على حساب المشاركة في بطولة عالمية.

وأكد أن الاتحاد البلجيكي أبدى تفهمًا لظروفه، ما خفف من حدة الضغوط المحيطة به، لكنه ظل واعيًا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه كلاعب دولي.

أوستيجارد يختار طريقا مختلفا

وفي المقابل، اختار المدافع النرويجي ليو أوستيجارد موقفا مختلفا تماما، حيث لم يغادر المعسكر، بل تابع لحظة ولادة طفله عبر مكالمة مرئية مع شريكته.

وبرر قراره بارتباط المنتخب بجدول مباريات مزدحم في كأس العالم، ما جعله يفضل البقاء مع الفريق مع الحفاظ على التواصل مع عائلته في تلك اللحظة المهمة.

وأعرب عن سعادته بالتجربة رغم بعدها، مؤكدًا أنه حاول دعم شريكته بكل ما يستطيع رغم المسافة الفاصلة بينهما.

سرعان ما تحولت القصة إلى نقاش عالمي بين الجماهير، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن العائلة تأتي أولا، ومن اعتبر أن الالتزام الوطني في كأس العالم يجب أن يكون أولوية لا تقبل التراجع.

لكن ما اتفق عليه كثيرون هو أن الحادثة كشفت الوجه الإنساني العميق لحياة اللاعبين، الذين يعيشون ضغوطًا مضاعفة بين المستطيل الأخضر ومتطلبات الحياة الشخصية.

بعيدًا عن الأهداف والنتائج، قدمت هذه القصة صورة مختلفة لكرة القدم في كأس العالم 2026، حيث لا تقتصر الحكايات على ما يحدث داخل الملعب، بل تمتد إلى قرارات شخصية قد تغير حياة اللاعبين بالكامل.