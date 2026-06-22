بالفيديو.. كورتوا ينضم إلى قائمة أسطورية في تاريخ كأس العالم

دخل البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد قائمة تاريخية في بطولة كأس العالم بعد تعادل منتخب بلاده مع إيران من دون أهداف، مساء الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة لمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن كورتوا انضم لقائمة أكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكه في تاريخ كأس العالم برصيد 8 مباريات.

وخرج حارس مرمى ريال مدريد بشباك نظيفة 8 مرات في 17 مباراة خلال 4 نسخ لكأس العالم في أعوام 2014 و2018 و2022 و2026.

وتساوى تيبو كورتوا بذلك مع كل من الفرنسي هوغو لوريس الذي خرج بشباك نظيفة في 8 من أصل 20 مباراة خاضها في 4 نسخ مونديالية أعوام 2010 و2014 و2018 و2022.

ويتفوق الهولندي يان يونغبلويد بالخروج بشباك نظيفة 8 مرات من أصل 12 مباراة، بينما حقق البرازيلي لياو الإنجاز نفسه ولكن بعد مشاركته في 14 مباراة، والألماني سيب ماير في 18 مباراة، والبرازيلي الآخر تافاريل في 18 مباراة أيضا.

ويتصدر هذه القائمة التاريخية الفرنسي فابيان بارتيز متساويا مع الإنجليزي بيتر شيلتون بالحفاظ على نظافة شباكهما في 10 مباريات من أصل 17 مباراة مونديالية.