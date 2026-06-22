الأخضر السعودي يتمسك بالأمل.. سيناريوهات التأهل إلى دور الـ32 في المجموعة الثامنة

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتبقى بطاقتا التأهل إلى الدور الثاني معلقتين حتى الجولة الثالثة والأخيرة.

وشهدت الجولة فوزا كاسحا للمنتخب الإسباني على نظيره السعودي بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، متقدما بفارق نقطتين عن منتخبي أوروغواي والرأس الأخضر اللذين تعادلا 2-2.

وكان المنتخب الإسباني قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر، في حين فرّط المنتخب السعودي في الفوز على أوروغواي بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 رغم تقدمه بهدف عبد الإله العمري.

وتقام مباريات الجولة الثالثة والحاسمة يوم الجمعة 26 يونيو/حزيران في توقيت واحد، إذ تلتقي السعودية مع الرأس الأخضر، بينما تواجه إسبانيا منتخب أوروغواي.

ترتيب المجموعة الثامنة

إسبانيا: 4 نقاط (+4)

أوروغواي: نقطتان (0)

الرأس الأخضر: نقطتان (0)

السعودية: نقطة واحدة (-4)

سيناريوهات تأهل السعودية

يتعين على المنتخب السعودي تحقيق الفوز على الرأس الأخضر من أجل الحفاظ على آماله في التأهل، بغض النظر عن نتيجة مباراة إسبانيا وأوروغواي.

أما أي نتيجة أخرى، سواء التعادل أو الخسارة، فستعني خروج "الأخضر" من البطولة، إذ سيبقى في المركز الأخير برصيد نقطتين إذا تعادل أو نقطة واحدة إذا خسر.

سيناريوهات تأهل الرأس الأخضر

يملك منتخب الرأس الأخضر أكثر من فرصة للتأهل إلى الدور المقبل:

إذا فاز على السعودية: يتأهل مباشرة إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة إسبانيا وأوروغواي، وقد يتصدر المجموعة أيضا.

إذا تعادل مع السعودية وفازت إسبانيا على أوروغواي: يتأهل إلى الدور المقبل برصيد 3 نقاط في المركز الثاني، خلف إسبانيا التي سترفع رصيدها إلى 7 نقاط، بينما تتراجع أوروغواي إلى المركز الثالث بنقطتين.

إذا تعادل مع السعودية وفازت أوروغواي على إسبانيا: يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويصبح مصيره مرتبطا بترتيب أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

إذا تعادلت المباراتان: سيُحتكم إلى فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة لتحديد صاحب المركز الثاني بين أوروغواي والرأس الأخضر.

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وسجلت أوروغواي حتى الآن 3 أهداف واستقبلت العدد نفسه، بينما سجل منتخب الرأس الأخضر هدفين وتلقى هدفين. وبالتالي، فإن التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 قد يمنح منتخب الرأس الأخضر الأفضلية في عدد الأهداف المسجلة.

أما الخسارة أمام السعودية فتعني خروج المنتخب الأفريقي رسميا من المنافسة.

هل ضمنت إسبانيا التأهل؟

لم يضمن المنتخب الإسباني التأهل رسميا حتى الآن، لكنه يملك أكثر من سيناريو للعبور:

الفوز على أوروغواي: يضمن التأهل في صدارة المجموعة.

التعادل: يضمن التأهل أيضا، كما يحتفظ بالصدارة ما لم يفز الرأس الأخضر على السعودية بفارق يزيد على 4 أهداف.

الخسارة أمام أوروغواي: قد تتأهل إسبانيا إذا تعادلت السعودية والرأس الأخضر، أو إذا فازت السعودية بفارق لا يعوض خسارة المنتخب الإسباني.

ماذا يحتاج منتخب أوروغواي؟

يضمن منتخب أوروغواي التأهل مباشرة إذا فاز على إسبانيا.

أما التعادل، فقد لا يكون كافيا إذا نجح أحد المنتخبين، السعودية أو الرأس الأخضر، في تحقيق الفوز.

وإذا خسر أمام إسبانيا، يودع المنتخب الأوروغوياني البطولة رسميا، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

وبذلك، تبقى جميع الاحتمالات قائمة في المجموعة الثامنة قبل الجولة الأخيرة، مع أفضلية نسبية لإسبانيا، فيما تبدو فرص السعودية مرتبطة بتحقيق الفوز وانتظار نتائج المنافسين.