الرأس الأخضر وأوروغواي.. ليلة الأرقام القياسية ولقاء المخضرمين

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخبي الرأس الأخضر وأوروغواي في كأس العالم 2026 فصولا استثنائية من الإثارة، ليس فقط على مستوى النتيجة، بل من خلال سجل حافل من الأرقام القياسية التي أعادت كتابة التاريخ في عدد من الجوانب التكتيكية والإحصائية.

الرأس الأخضر.. طموح "القروش الزرقاء"

بات منتخب الرأس الأخضر في مشاركته المونديالية الأولى ظاهرة لافتة تكسر القواعد؛ إذ أصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يحافظ على سجله خاليا من الهزائم في أول مباراتين له (تعادلان)، وذلك منذ إنجاز المنتخب السنغالي في نسخة 2002 حين حقق فوزا وتعادلا في بداياته.

ولم يتوقف الإبداع الهجومي للرأس الأخضر عند هذا الحد، فقد أصبح أول منتخب يشارك للمرة الأولى يسجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة منذ البوسنة والهرسك في 2014، حين هزمت الأخيرة إيران 3-1. كما سجل المنتخب نفسه كأول فريق أفريقي يحقق هذا الإنجاز في أول مشاركة له منذ "الجيل الذهبي" لغانا وكوت ديفوار في نسخة 2006.

في سياق تكتيكي فريد، قدم الرأس الأخضر درسا في الانضباط، حيث لم يرتكب لاعبوه سوى 5 أخطاء حتى الآن، وهو أقل عدد من الأخطاء في أول مباراتين لأي فريق في بطولة واحدة على الإطلاق منذ عام 1966.

ومن حيث القوة الضاربة من بعيد، دخل الفريق التاريخ كونه ثاني منتخب أفريقي يسجل هدفين أو أكثر من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة منذ عام 1966، محاكياً إنجاز نيجيريا التاريخي أمام اليونان في نسخة 1994.

ولم تخلُ هذه المباراة من اللمسات الفردية التاريخية؛ فقد سجل "هيليو فاريلا" أسرع هدف للاعب بديل أفريقي في تاريخ المونديال (02:16)، في توقيت يقترب من رقم الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا في عام 1994 (01:24). كما دخل "كيفن بينا" التاريخ بتسجيله أول هدف في تاريخ الرأس الأخضر المونديالي من ركلة حرة مباشرة، من مسافة بلغت 32 مترا، لتصبح الأبعد في نسخة 2026 حتى الآن.

أوروغواي.. تحولات تكتيكية

من جهة أخرى، سجلت أوروغواي تحولا تكتيكيا بارزا؛ فبعد فشلها في الوصول لنسبة استحواذ 60% في أي من مبارياتها الـ43 السابقة منذ عام 1966، نجحت في كسر هذا الحاجز بفرض سيطرتها بنسبة 67% أمام السعودية، ثم 65% في مواجهة الرأس الأخضر اليوم.

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وعلى صعيد النتيجة، حققت أوروغواي عودة ذهنية لافتة، فبينما استقبلت هدفا افتتاحيا من الرأس الأخضر، تمكنت من قلب الطاولة لتتقدم مع نهاية الشوط الأول، وهي المرة الثالثة فقط في تاريخها التي تفعل ذلك في المونديال، بعد عامي 1930 (ضد يوغوسلافيا) و1966 (ضد فرنسا).

وقد توهج النجم "ماكسي أراوخو" ليصبح أول لاعب يسجل في أول مباراتين لأوروغواي منذ أوسكار ميغيز عام 1954، كما بات أول لاعب يساهم في 3 أهداف في أول مباراتين لمنتخب بلاده منذ عام 1966.

لحظة تاريخية للمخضرمين

توجت المباراة بلقطة رمزية للوفاء في عالم كرة القدم، حيث شهدت مشاركة الحارسين فرناندو موسليرا (40 عاما و5 أيام) وفوزينها (40 عاما و18 يوما)، ليصبحا أول ثنائي من اللاعبين يبلغان من العمر 40 عاما يشاركان معاً في نفس المباراة، في مشهد يجسد الاستمرارية والخبرة التي لا تشيخ في الملاعب.