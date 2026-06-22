"ريمونتادا" بقيادة صلاح.. الصحافة العالمية تتغنى بفوز مصري تأخر 92 عاما

حقق منتخب مصر إنجازا لافتا في كأس العالم 2026 بعدما سجل أول فوز في تاريخه بالبطولة، عقب انتصاره المثير على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في مباراة تحولت إلى مادة رئيسية لوسائل الإعلام العالمية، التي أجمعت على وصفها باللحظة المفصلية في تاريخ الكرة المصرية.

صلاح القائد

وكالة رويترز أبرزت أن محمد صلاح أدى دورا محوريا في قيادة مصر إلى أول فوز مونديالي في تاريخها، بعدما سجل وصنع خلال العودة في الشوط الثاني.

وأوضحت أن مصر كانت متأخرة بهدف في الشوط الأول قبل أن تقلب النتيجة إلى 3-1، مشيرة إلى أن الهدف الأول جاء عبر مصطفى زيكو، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني ويصنع الثالث لتريزيغيه.

كما نقلت تصريحات تؤكد أهمية الفوز التاريخي، حيث وصفه اللاعبون والجهاز الفني بأنه لحظة مفصلية في تاريخ الكرة المصرية.

عقدة عمرها 92 عاما

في تغطيتها المباشرة، أكدت صحيفة ذا غارديان (The Guardian) أن مصر حققت أول فوز لها في تاريخ كأس العالم، بعد انتظار دام منذ أول مشاركة عام 1934.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة شهدت تحولا واضحا في الشوط الثاني، حيث فرض المنتخب المصري سيطرته الكاملة بعد التأخر في النتيجة، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف متتالية حسمت اللقاء.

وأضافت أن هذا الفوز يضع مصر في صدارة المجموعة السابعة، ويقربها من التأهل إلى الدور التالي.

تطور واضح

أما شبكة سكاي سبورتس (Sky Sports) فقد ركزت على السياق العام لمشوار مصر في البطولة، مشيرة إلى أن المنتخب كان قريبا من تحقيق فوزه الأول في المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا قبل أن يُحرم من الانتصار في اللحظات الأخيرة.

وتحدثت الشبكة عن تطور واضح في أداء الفريق المصري، خاصة في التنظيم الدفاعي ورد الفعل السريع بعد استقبال الأهداف، معتبرة أن الفوز على نيوزيلندا جاء نتيجة تراكم أداء تصاعدي منذ بداية البطولة.