قبل الأدوار الحاسمة.. ألمانيا تخسر مدافعها الأعسر الوحيد في المونديال

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، أن المنتخب الألماني لكرة القدم سيفتقد جهود نيكو شلوتربيك خلال ما تبقى من منافسات في بطولة كأس العالم، وذلك بعدما أصيب في الكاحل.

وذكرت وسائل إعلام من بينها صحيفة "بيلد" (Bild) وشبكة "سكاي" (Sky) التلفزيونية أن لاعب بوروسيا دورتموند عانى تمزقا في أربطة كاحله الأيسر خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على كوت ديفوار 2-1 يوم السبت الماضي.

ويتوقع أن يغيب شلوتربيك (26 عاما)، وهو المدافع الوحيد الذي يلعب بقدمه اليسرى في المنتخب الألماني، لما يقرب من شهرين، ليصبح غير قادر على لعب أي دور إضافي مع المنتخب في البطولة.

ويرجح أن يحصل لاعب ريال مدريد أنطونيو روديغر على مكان شلوتربيك في التشكيل الأساسي في المباراة الأخيرة للفريق بالمجموعة الثالثة، أمام الإكوادور والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل، حيث كان حل محل شلوتربيك بين شوطي المباراة التي أقيمت في تورونتو.

ومن بين المدافعين الآخرين في التشكيلة زميل شلوتربيك في دورتموند فالديمار أنتون ومالك ثياو، وقد ضمنت ألمانيا بالفعل المركز الأول في المجموعة بعد الفوز على كوراساو وكوت ديفوار.

وهذه هي ثالث إصابة يتلقاها المنتخب الألماني في الأسابيع الأخيرة، حيث أصيب لاعب بايرن ميونخ الشاب لينارت كارت في التدريبات قبل أول مباراة، فيما استبعد زميله سيرج غنابري قبل البطولة.

ولن يكون مدرب المنتخب الألماني جوليان ناغلسمان قادرا على استبدال شلوتربيك، حيث تنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أنه يمكن استدعاء حراس المرمى فقط خلال البطولة.