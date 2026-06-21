رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

البرازيل تحت الضغط.. غيابات بالجملة تربك حسابات أنشيلوتي قبل مواجهة إسكتلندا

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Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti speaks on the official TV broadcast after winning the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Haiti at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 19, 2026.
كارلو انشيلوتي، مدرب البرازيل في مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 22/6/2026

شهدت الحصة التدريبية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، يوم الأحد، غياب 7 لاعبين بارزين، من بينهم رباعي خط الدفاع الأساسي، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة إسكتلندا المقررة يوم الأربعاء في إيست راذرفورد (نيوجيرسي/نيويورك)، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، حيث يسعى "السيليساو" إلى حسم تأهله إلى دور الـ32.

وغاب عن التدريبات كل من الظهيرين دانيلو ودوغلاس سانتوس، وقلبي الدفاع ماركينيوس وغابريال ماغالهاييس، إضافة إلى لاعب الوسط كازيميرو، والمهاجم ماتيوس كونيا، والجناح رافينيا، حيث بدأ المنتخب بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الحصة التدريبية في مجمع “ريد بول” بمدينة مورستاون (نيوجيرسي) بـ16 لاعبا فقط.

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وأوضح مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن اللاعبين الـ7 خضعوا لتمارين استشفائية داخل صالة اللياقة البدنية.

Brazil's forward #10 Neymar (C) speaks with Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti during a training session at the Columbia Park Training Facility in Morristown, New Jersey on June 21, 2026, during the 2026 World Cup football tournament.
نايمار صحبة أنشلوتي، من معسكر منتخب البرازيل (الفرنسية)

وفي تطور لافت، تعرض رافينيا لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الفوز على هايتي (3-0) يوم الجمعة في فيلادلفيا، ما أدى إلى تأكيد غيابه عن المواجهة المقبلة أمام إسكتلندا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة لبطل العالم 5 مرات.

وسيخضع نجم برشلونة، الذي عانى سابقا من إصابات متكررة في المنطقة نفسها خلال الموسم، لـ"علاج مكثف" على أمل التعافي في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أفاد به الاتحاد البرازيلي، دون تحديد موعد دقيق لعودته، ما يثير الشكوك حول مشاركته في بقية مشوار البطولة.

في المقابل، أشرف كارلو أنشيلوتي (67 عاما) على الحصة التدريبية، موجها 16 لاعبا ميدانيا، من بينهم النجم المخضرم نيمار، الذي يأمل في العودة للمشاركة أمام إسكتلندا بعد غياب تجاوز الشهر بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى.

كما خاض حراس المرمى الـ3 أليسون بيكر وإيدرسون وويفرتون تدريبات خاصة، تحت إشراف طاقم مدربي الحراس بقيادة كلاوديو تافاريل، بطل العالم مع البرازيل في عام 1994.

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وتتصدر البرازيل ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام المغرب، وتقترب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، حيث يكفيها التعادل أمام إسكتلندا لضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: Raphinha #11 of Brazil reacts alongside Carlo Ancelotti, Head Coach of Brazil, as he leaves the pitch with an injury during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
رافينيا، يغادر الميدان بعد الإصابة في مباراة هايتي (الفرنسية)

ورغم ذلك، يطمح المنتخب البرازيلي إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه قبل دخول مرحلة خروج المغلوب.

في المقابل، تحتل إسكتلندا المركز الثالث بـ3 نقاط، وتحتاج إلى التعادل على الأقل للحفاظ على آمالها في التأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث، أو الفوز لضمان التأهل المباشر.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، يلتقي منتخب المغرب مع هايتي في أتلانتا في التوقيت ذاته، حيث فقدت هايتي رسميا فرصها في المنافسة.

المصدر: رويترز

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