البرازيل تحت الضغط.. غيابات بالجملة تربك حسابات أنشيلوتي قبل مواجهة إسكتلندا

شهدت الحصة التدريبية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، يوم الأحد، غياب 7 لاعبين بارزين، من بينهم رباعي خط الدفاع الأساسي، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة إسكتلندا المقررة يوم الأربعاء في إيست راذرفورد (نيوجيرسي/نيويورك)، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، حيث يسعى "السيليساو" إلى حسم تأهله إلى دور الـ32.

وغاب عن التدريبات كل من الظهيرين دانيلو ودوغلاس سانتوس، وقلبي الدفاع ماركينيوس وغابريال ماغالهاييس، إضافة إلى لاعب الوسط كازيميرو، والمهاجم ماتيوس كونيا، والجناح رافينيا، حيث بدأ المنتخب بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الحصة التدريبية في مجمع “ريد بول” بمدينة مورستاون (نيوجيرسي) بـ16 لاعبا فقط.

وأوضح مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن اللاعبين الـ7 خضعوا لتمارين استشفائية داخل صالة اللياقة البدنية.

وفي تطور لافت، تعرض رافينيا لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الفوز على هايتي (3-0) يوم الجمعة في فيلادلفيا، ما أدى إلى تأكيد غيابه عن المواجهة المقبلة أمام إسكتلندا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة لبطل العالم 5 مرات.

وسيخضع نجم برشلونة، الذي عانى سابقا من إصابات متكررة في المنطقة نفسها خلال الموسم، لـ"علاج مكثف" على أمل التعافي في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أفاد به الاتحاد البرازيلي، دون تحديد موعد دقيق لعودته، ما يثير الشكوك حول مشاركته في بقية مشوار البطولة.

في المقابل، أشرف كارلو أنشيلوتي (67 عاما) على الحصة التدريبية، موجها 16 لاعبا ميدانيا، من بينهم النجم المخضرم نيمار، الذي يأمل في العودة للمشاركة أمام إسكتلندا بعد غياب تجاوز الشهر بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى.

كما خاض حراس المرمى الـ3 أليسون بيكر وإيدرسون وويفرتون تدريبات خاصة، تحت إشراف طاقم مدربي الحراس بقيادة كلاوديو تافاريل، بطل العالم مع البرازيل في عام 1994.

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وتتصدر البرازيل ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام المغرب، وتقترب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، حيث يكفيها التعادل أمام إسكتلندا لضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ورغم ذلك، يطمح المنتخب البرازيلي إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه قبل دخول مرحلة خروج المغلوب.

في المقابل، تحتل إسكتلندا المركز الثالث بـ3 نقاط، وتحتاج إلى التعادل على الأقل للحفاظ على آمالها في التأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث، أو الفوز لضمان التأهل المباشر.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، يلتقي منتخب المغرب مع هايتي في أتلانتا في التوقيت ذاته، حيث فقدت هايتي رسميا فرصها في المنافسة.