قبل مواجهة فرنسا.. مدرب العراق يخطف الأنظار بتصريح طريف

تحدث الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، ممازحا بشأن الطريقة التي يمكن بها الحد من خطورة النجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في فيلادلفيا: "سألت إن كان بإمكاننا إشراك ثلاثة حراس مرمى، لكن قيل لي إن ذلك غير ممكن"، في إشارة إلى القوة الهجومية التي يمتلكها المنتخب الفرنسي بقيادة مبابي.

وكان قائد المنتخب الفرنسي قد تألق في المباراة الافتتاحية أمام السنغال، إذ سجل هدفين وقاد "الديوك" إلى الفوز 3-1، بعدما واجه بعض الصعوبات خلال الشوط الأول قبل أن يفرض نفسه في الشوط الثاني.

وبعيدا عن المزاح، أكد المدرب الأسترالي أن مواجهة فرنسا تمثل اختبارا كبيرا للاعبي العراق، قائلا: "ربما لم يسبق للاعبينا أن واجهوا منافسين بهذا المستوى، لكننا سندخل أرض الملعب ونحن مركزون على أنفسنا".

وأضاف: "لا يمكننا التحكم في أداء فرنسا، لكن يمكننا التحكم في أدائنا نحن. أريد من لاعبيّ أن يكونوا مستعدين لإظهار ما هم قادرون عليه أمام العالم".

ويملك أرنولد خبرة سابقة في مواجهة المنتخب الفرنسي على المسرح العالمي، إذ قاد منتخب أستراليا أمام فرنسا في دور المجموعات بكأس العالم عام 2022، وانتهت المباراة بفوز الفرنسيين 4-1.

وأشاد مدرب المنتخب العراقي بنظيره الفرنسي ديدييه ديشان، قائلا: "إنه رجل رائع وأنجز عملا مذهلا. من الواضح أن لاعبيه يحبونه كثيرا، وهذا سيحفزهم بالتأكيد لمحاولة تحقيق إنجاز في آخر كأس عالم له".

ويدخل المنتخب العراقي المباراة وهو في المركز الرابع والأخير في المجموعة، بعد خسارته أمام النرويج 4-1 في الجولة الأولى، بينما يحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متساويا مع النرويج المتصدرة، عقب فوزه على السنغال 3-1.