62 تسديدة ولا هدف.. مونتيلا تحت مقصلة الصحافة بعد مغادرة تركيا المونديال

صبت الصحف التركية جام غضبها على المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا وحمّلته مسؤولية الخروج المبكر من مونديال 2026 بعد هزيمتين، الأولى أمام أستراليا بهدفين لصفر والثانية أمام البارغواي بهدف دون رد.

ورغم استحواذ المنتخب التركي على الكرة بنسبة 63% في مباراة أستراليا و79% في مباراة الباراغواي، إلا أنه خسر المباراتين وأصبح ثاني منتخب يصقى من هذه البطولة بعد منتخب هايتي.

وفشل "نجوم الهلال" -كما تلقب الصحافة التركية منتخبها- في تسجيل أي هدف رغم محاولته بـ62 تسديدة في مباراتين، وهو رقم سُجِّل في تاريخ المونديال باعتباره أكبر عدد من محاولات التسديد دون تسجيل أهداف في مباراتين متتاليتين منذ عام 1966.

فبعد غياب دام 24 عاما عن البطولة العالمية لكرة القدم، سدد المنتخب التركي 30 تسديدة ضد أستراليا، جاءت 8 منها فقط على المرمى، وفي مباراة الباراغواي سدد الأتراك 32 تسديدة، 5 منها فقط على المرمى.

يذكر أن مونتيلا، البالغ من العمر 52 عاما، أدار المنتخب التركي لكرة القدم 35 مباراة وحقق معدل 1.86 نقطة في المباراة الواحدة.

مدرب لا يستفيد من الأخطاء

وقالت صحيفة "حرييت" إن الخروج المبكر للمنتخب التركي لكرة القدم "تسبب بصدمة في تركيا وحول العالم، وجلب معه انتقادات شديدة، خاصة تجاه المدرب فينتشنزو مونتيلا".

ونشرت الصحيفة تعليقا للكاتب غونتكين أوناي جاء فيه "للأسف، لم يستفد مدربنا شيئا من الهزيمة أمام أستراليا"، وأضاف أن الخسارة أمام الأستراليين "ثم الفشل في إيجاد حلول للتسجيل ضد الباراغواي، التي لعبت بعشرة لاعبين مدة 55 دقيقة، هو خطأ مونتيلا".

وحسب الكاتب نفسه "تقع على عاتق مونتيلا مهمة توظيف اللاعبين في المراكز التي يكونون فيها أكثر فعالية، وإيجاد المواقع المناسبة التي تُتيح لهم إبراز مواهبهم".

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وأضاف أوناي "كان المدرب الإيطالي مهاجما في الأصل، لكنه أساء فهم حتى مهام المهاجم الصريح… لدينا مدرب ذو طريقة تفكير ثابتة".

وتابع "ذهبنا إلى أمريكا بآمال وأحلام كبيرة، لكننا خرجنا من البطولة بعد مباراتين بنتائج مخجلة، إنه لأمر مؤسف، ومع ذلك، حتى لو بدأت البطولة من جديد غدا، فلن يتعلم مونتيلا الدرس وسيكرر الأخطاء نفسها".

وللاعبين حظهم أيضا

أما الكاتب في الصحيفة نفسها محمد أيان فكتب "نُحمّل مونتيلا المسؤولية الأولى عن نهايتنا المأساوية، لأنه لم يستطع إيجاد خطة اللعب المناسبة والتسجيل في الدقائق الـ150 بين بداية مباراة أستراليا والدقيقة 60 من مباراة الباراغواي".

وتوجه إلى المدرب الإيطالي بالحديث قائلا "لا أعلم إن كنت ستبقى أم سترحل، لكنك تتحمل المسؤولية، أظن أنك لم تسمع قط الانتقادات الموجهة لمدربي المنتخب الوطني مثل مصطفى دنيزلي وشينول غونيش وإرسون يانال وعبد الله أفجي، أو حتى للشخصية الأبرز في كرة القدم التركية مثل فاتح تريم، عندما كانوا مسؤولين عن هذا الفريق".

غير أن أيان انتقد أيضا لاعبي المنتخب التركي وقال "دعونا لا نتجاهل حقيقة أن اللاعبين يتحملون القدر نفسه من اللوم الذي يتحمله المدرب… في بطولات أعوام 1996 و2000 و2002 و2008 و2016، وبغض النظر عن النتائج، حتى في أسوئها، كان هناك لاعبون يرفعون راية التمرد، كانوا يثورون في الملعب، ويحذرون زملاءهم، ويشعلون حماس الفريق والمدرجات وحتى الشاشة".

وتابع "لا يوجد لاعبون خشنون في فريق اليوم، لا يوجد لاعبون سيصرخون: يا سادة… ويُظهرون هذا النوع من القيادة".

نكسة في ستة أيام

وبدوره علق فيرات أيدينوس، الكاتب في صحيفة "حرييت"، "لقد انتهى وقتنا في كأس العالم، الذي انتظرناه 24 عاما، والذي بدأ في 11 يونيو وانتهى في 19 يوليو! لقد عشنا مغامرة قصيرة تبددت فيها حماستنا وآمالنا في ستة أيام".

وقال أيدينوس "إن خروجنا من البطولة، وكوننا ثاني فريق يُقصى بعد هايتي، أمرٌ محبط للغاية… بعد انتهاء كأس العالم ستُجرى العديد من التقييمات، على المستويين الفردي والمؤسسي، وستكون كيفية إدارة العملية والقرارات المتخذة والخطوات التي تم اتخاذها، معايير مهمة لتحديد مستقبل كرة القدم التركية".

صحيفة "ملييت" نشرت ما سمته "عتابا" من الملحن والمغني التركي سنان أكتشيل، الذي غنى لمنتخب بلاده أغنية بعنوان "الأتراك قادمون" بعدما تأهلوا للمونديال. ونقلت عنه قوله "لو كنت أعلم أن هذا هو مصير المنتخب لسميت الأغنية: الأتراك يغادرون".

وحسب الصحيفة فقد نشر أكتشيل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" منشورا جاء فيه "أيها المشاهدون الأعزاء، استراحة لتركيا لمدة أربع سنوات على الأقل. يا للخسارة! لو كنت أعلم، لسميت النشيد الوطني "الأتراك ذاهبون" بدلاً من "الأتراك قادمون".

ثم نشر لاحقا منشورا آخر قال فيه "في كأس العالم الذي ضم 48 فريقا، احتلت هايتي المركز 48، وتركيا المركز 47".

انتقادات إيطالية

أما صحيفة "صباح" فنقلت عن صحف إيطالية انتقادها لمونتيلا، وقالت إنه "إما أن يستقيل أو يقال"، وأضافت أنه "أصبح حديث الساعة في إيطاليا".

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ونقلت الصحيفة التركية عن شبكة "ميدياسيت" (Mediaset) الإيطالية قولها في تقرير نشرته حول أداء اللاعبين الأتراك "كارثة لتركيا.. فشل ذريع في كأس العالم".

وقالت إن "مونتيلا يتجه نحو الرحيل، فإما أن يستقيل أو سيتم إنهاء عمله". وذكر التقرير أن مونتيلا سيرحل بعد المباراة المقبلة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

صحيفة "يني شفق" التركية وصفت بدورها إقصاء منتخب بلادها بأنه "أكثر التطورات إيلاما وصدمة في البطولة"، وقالت إنه "حتى النظام الجديد وحسابات أفضل صاحب مركز ثالث لم تُنقذهم".

وأضافت الصحيفة "منتخبنا الوطني الذي وطأت أقدامه القارة الأمريكية بآمال عريضة وشعار كتابة التاريخ، ودّع البطولة حسابيا قبل مباريات المجموعة الأخيرة، وذلك بعد هزيمتين متتاليتين".