"يلتقطون صورا لشعر أنفي".. ناغلسمان ينتقد تطفل العدسات في المونديال

وجه المدير الفني لمنتخب ألمانيا جوليان ناغلسمان انتقادات حادة لموقع المصورين خلال مراسم عزف النشيد الوطني قبل مباريات كأس العالم، على غرار مواطنه المدير الفني للمنتخب الإنجليزي توماس توخيل.

ووفقا للمدربين، فإن المصورين يقفون مباشرة أمام الأجهزة الفنية ويعيقون رؤيتهم للاعبين خلال لحظات النشيد الوطني.

وقال ناغلسمان عقب تأهل منتخب ألمانيا إلى الأدوار الإقصائية بفضل فوزه 2-1 على كوت ديفوار: "الأمر الجنوني حقا هنا هو مدى قربهم منا. أشعر وكأن عدسة الكاميرا الضخمة تلتقط صورا لشعر أنفي من مسافة سنتيمتر واحد".

وأضاف: "هذا قريب جدا، قريب جدا بالفعل. لا يمكنك رؤية أي شيء بوضوح. أعتقد أن هناك حلولا أفضل لهذه المشكلة".

شكوى توخيل

وكان توخيل اشتكى من الأمر نفسه بعد فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4-2 في افتتاح مشوارها بكأس العالم، مؤكدا أنه فقد لحظة خاصة ومؤثرة بسبب تمركز المصورين.

وقال ناغلسمان: "لا أعرف إلى أي مدى يسمح لنا بالتذمر أو الشكوى، لكنني أتفق مع توماس توخيل. إنها بالفعل لحظة عاطفية عندما تتواصل مع اللاعبين أثناء عزف النشيد الوطني".

وأشار مدرب ألمانيا إلى أن المصورين يتمركزون بالقرب من مقاعد البدلاء أكثر مما يحدث عادة في مباريات الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا.

وعقب انتقادات توخيل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيجري تعديلات على أماكن تمركز المصورين خلال مراسم ما قبل المباريات.