موعد مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026 والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يخوض منتخب العراق مباراته الثانية في المونديال ضد نظيره الفرنسي ضمن منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم عام 2026.

وبعد الخسارة أمام النرويج في المباراة الافتتاحية بنتيجة 1-4، يسعى زملاء أيمن حسين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتفادي الخروج المبكر.

وفي المقابل، نجح المنتخب الفرنسي في تجاوز عقبة السنغال بنتيجة 3-1 في مباراة تألق فيها كيليان مبابي ومايكل أوليسي.

موعد العراق ضد فرنسا في كأس العالم

تقام مباراة العراق ضد فرنسا يوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة (00:00) منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد فرنسا

بي إن ماكس 1 (beIN Max 1)

بي إن ماكس 2 (beIN Max 2)

كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويحتل المنتخب الفرنسي حاليًا المركز الثاني في الترتيب بفارق الأهداف خلف النرويج، كما فشل رجال المدرب ديديه ديشان في الحفاظ على شباكهم نظيفة في ست مباريات متتالية بعد هدف مباي الشرفي للسنغال.

ولم يسبق للعراق الفوز بأي مباراة في كأس العالم، حيث خسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات خلال مشاركته الوحيدة السابقة عام 1986.

واضطر الفريق إلى ⁠خوض 21 مباراة في التصفيات ليحجز مكانه ⁠في هذه البطولة، إذ حسم آخر مقعد متاح في كأس العالم بفوزه على بوليفيا 2-1 في مباراة الملحق العالمي في أواخر مارس/آذار الماضي.

التشكيلة المحتملة للعراق ضد فرنسا

باسل؛ علي، تحسين، هاشم، دوسكي؛ بايش، العماري، إقبال، علي جاسم؛ حسين، الحمادي.

التشكيلة المحتملة لفرنسا ضد العراق

مينيان. كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ديني؛ رابيو، كوني؛ ديمبيلي، أوليسي، باركولا؛ مبابي.