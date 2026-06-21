من خلف الحواجز.. هكذا يواجه المنتخب الإيراني العقبات السياسية في المونديال

يقع فندق ماريوت في تيخوانا، المكسيك، على بعد أقل من 240 كيلومترا من ملعب كأس العالم في لوس أنجليس، حيث يستضيف الفندق المنتخب الإيراني، ويحيط مدخل الفندق حواجز أمنية، ويحرسه أفراد من الشرطة والحرس الوطني المكسيكي حاملين أسلحتهم، ولا يسمح لأحد بالدخول دون حجز فندقي أو تصريح خاص.

وبرغم التوترات والتحديات التي تحيط بمشاركة إيران في كأس العالم، إلا أن أجواء الفندق ذي الأربع نجوم تسودها أجواء من الاسترخاء، بل والفرح، في الصباح الباكر من يوم السبت.

ويتجمع عشرات المشجعين ويتبادلون الأحاديث الودية، معبرين عن حماسهم المشترك لرؤية لاعبي المنتخب قبل مغادرتهم لخوض مباراتهم الثانية في دور المجموعات.

ويقول لوكاس زرابي، (13 عاما): "أردت أن أحضر لتشجيع المنتخب الإيراني لكرة القدم، والهتاف لهم عند خروجهم من الملعب، وإسعادهم". هذا الشاب، الذي حضر مباراة التعادل 2 – 2 مع نيوزيلندا يوم الاثنين، ويحمل تذكرة لمباراة الأحد ضد بلجيكا.

لوكاس هو واحد من عدة مشجعين من لوس أنجليس قطعوا المسافة بالسيارة للبقاء مع الفريق وسافر آخرون جوا من سان خوسيه، كاليفورنيا، وحتى من ميامي، ووصلوا إلى الفندق الذي يبعد أقل من 6 كيلومترات عن المعبر الحدودي.

ظروف غير عادلة

وأكد البعض على أهمية الحضور، نظرا لما وصفوه بالظروف غير العادلة المفروضة على الفريق، فبعد اندلاع الحرب، تم إجبار المنتخب الإيراني على نقل معسكره من توكسون، أريزونا، إلى تيخوانا ولم يحصل أحد عشر مسؤولا وعضوا من الجهاز الفني على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

كما رفضت الولايات المتحدة طلبات إيران بالوصول قبل يومين من المباريات، وألزمت الفريق بالمغادرة فور انتهاء المباراة.

ويقول عباس افتخاري، المولود في إيران ويعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاما: "كل تفصيلة فنية صغيرة تصعب الأمور على الفريق. أعتقد أن هذا سيستنزفهم نفسيا وجسديا".

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وقد عبر الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن استيائه من هذه العقبات، معلنا عزمه تقديم شكوى إلى الفيفا.

وقال هدايت مومبيني، الأمين العام للاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الجمعة: "لا ينبغي أن تفقد كرة القدم قوتها لصالح السياسة". وأضاف أن هذه القيود "تؤثر علينا سلبا بلا شك، لكننا نحاول التغلب على هذه المشاكل بكبريائنا الإيراني".

ومنذ وصول المنتخب في 7 يونيو/حزيران، يزور علي إسلامي بوابة الفندق يوميا تقريبا.

وقال إسلامي، الذي يقضي وقته بين جنوب كاليفورنيا وتيخوانا: "إنها لسعادتي البالغة، تمنيت لهم كل التوفيق، وأخبرتهم أن الأمر صعب لكنهم يبذلون جهدا رائعا".

وكان هناك مجددا يوم الجمعة، ينتظر عودة اللاعبين من تدريب ما بعد الظهر على بعد خطوات قليلة في ملعب كالينتي، معقل فريق تشولوس المكسيكي.

وقال: "أعيش في أمريكا منذ 50 عاما، وهذه أكثر لحظة مؤثرة بالنسبة لي، أن أرى الفريق الذي لم أره منذ 50 عاما".

ويخشى بعض مشجعي المنتخب الإيراني من ردود فعل سلبية من أبناء وطنهم في المهجر لدعمهم الفريق، مؤكدين أنهم في تيخوانا حبا لكرة القدم واللاعبين، وليس لأسباب سياسية، فيما يخشى افتخاري أن يكون الجو العام في المباراة الأولى لإيران، حيث اشتبك المشجعون والمتظاهرون، قد أثر على اللاعبين.