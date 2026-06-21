المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 في كأس العالم 2026 ونظام التأهل

بدأت ملامح الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم تتضح شيئاً فشيئاً، مع انطلاق البطولة بنسختها الموسعة بمشاركة 48 منتخباً التي تشهد تغييرات جذرية في نظام التأهل لدور الـ 32 وقواعد كسر التعادل.

نستعرض في ما يلي المنتخبات التي ضمنت التأهل لدور الـ 32 في مونديال 2026 والمنتخبات التي تأكد خروجها من المنافسة، مع توضيح نظام التأهل الجديد للأدوار الإقصائية والذي يُطبق لأول مرة في تاريخ البطولة التي انطلقت أولى نسخها عام 1930.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ 32 في كأس العالم

نجحت 3 منتخبات في حجز مقاعدها مبكراً وهي:

المكسيك (المجموعة الأولى): كان المنتخب المضيف أول المتأهلين بصدارته للمجموعة عقب فوزه على كوريا الجنوبية 1-0 يوم الخميس 18 يونيو/حزيران، وذلك بعد أن افتتح مشواره بفوز 2-0 على جنوب أفريقيا في مباراة افتتاحية وُصفت بالفوضوية.

أمريكا (المجموعة الرابعة): حجزت البطاقة الثانية بفضل فوزها على أستراليا 2-0 يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران، مكملة بدايتها القوية التي شهدت سحق باراغواي 4-1.

ألمانيا (المجموعة الخامسة): أصبح "المانشافت" ثالث المنتخبات تأهلاً بفوزه 2-1 على ساحل العاج يوم السبت 20 يونيو/حزيران. وبذلك يمحو الألمان خيبات الأمل بعد فشلهم في تجاوز دور المجموعات في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022، علماً بأنهم بدأوا مشوارهم بفوز كاسح على كوراساو 7-1.

نظام التأهل لدور الـ 32 والأدوار الإقصائية

بعد توسيع قاعدة المشاركة في المونديال لتشمل 48 منتخباً بدلاً من 32، تم استحداث دور الـ 32 لأول مرة في تاريخ البطولة. ويقضي النظام الجديد بتأهل المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ 12، لينضم إليهم أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، ليكتمل نصاب الأدوار الإقصائية.

تتدرج مراحل خروج المغلوب وصولاً إلى تحديد البطل، وجاء الجدول الزمني للبطولة على النحو التالي:

مرحلة المجموعات: من 11 يونيو/حزيران إلى 27 يونيو/حزيران.

دور الـ 32: من 28 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز.

دور الـ 16: من 4 إلى 7 يوليو/تموز.

الدور ربع النهائي: من 9 إلى 11 يوليو/تموز.

الدور نصف النهائي: 14 و15 يوليو/تموز.

مباراة الميدالية البرونزية (المركز الثالث): 18 يوليو/تموز.

المباراة النهائية: 19 يوليو/تموز.

المواجهات المباشرة.. ثورة الفيفا لقواعد كسر التعادل

في تغيير تاريخي لقواعد كأس العالم، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد سجلات "المواجهات المباشرة" كمعيار أساسي لكسر التعادل بين المنتخبات المتساوية في النقاط، بدلاً من قاعدة "فارق الأهداف" التي كانت سائدة سابقاً.

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وإذا تساوى منتخبان أو أكثر في النقاط، يتم اللجوء للمعايير التالية بالترتيب:

الخطوة الأولى (المواجهات المباشرة):

أكبر عدد من النقاط المكتسبة في مباريات المجموعة.

فارق الأهداف الأفضل في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية.

الخطوة الثانية (الأداء العام والسلوك): إذا استمر التعادل، يُطبق الآتي:

فارق أهداف ممتاز في جميع مباريات المجموعة.

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

أعلى درجة في سلوك المنتخب (اللاعبون ومسؤولو المنتخب) بناءً على البطاقات الصفراء والحمراء.

الخطوة الثالثة (التصنيف العالمي):

إذا تعذر الفصل بأي شكل، يتم تصنيف المنتخبات المتساوية وفقاً لأحدث إصدار من تصنيفات الفيفا العالمية.

معايير تصنيف أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث:

أكبر عدد من النقاط المكتسبة في جميع مباريات المجموعة.

فارق الأهداف الناتج عن جميع مباريات المجموعة.

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

أعلى درجة لسلوك المنتخب فيما يتعلق بالبطاقات الملونة.

تصنيف الفيفا للمنتخبات كفيصل نهائي.

منتخبات ودعت كأس العالم

في المقابل، تبخرت أحلام بعض المنتخبات مبكراً، حيث أُقصيت هايتي وتركيا لعدم قدرتهما على اللحاق بالمنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتيهما بسبب خسارتهما في المواجهات المباشرة أمام تلك المنتخبات.

هايتي (المجموعة الثالثة)

أصبح أول المنتخبات المودعة إثر خسارته 3-0 أمام البرازيل (الجمعة 19 يونيو/حزيران)، والتي تلت هزيمته 1-0 أمام اسكتلندا، لتنتهي رحلته في أول بطولة يشارك فيها منذ عام 1974.

تركيا (المجموعة الرابعة)

لحقت تركيا بركب المودعين بعد هزيمتها 1-0 أمام باراغواي (التي لعبت بعشرة لاعبين)، والتي جاءت بعد خسارة مفاجئة 2-0 أمام أستراليا في الافتتاح، لتنتهي مشاركتها الأولى في المونديال منذ 24 عاماً بشكل مخيب.

تونس (المجموعة السادسة)

أصبحت تونس ثالث منتخب يُقصى من المونديال بعد خسارتها 4-0 أمام اليابان. وذلك تعرضها لهزيمة ثقيلة 1-5 أمام السويد في المباراة الافتتاحية. وكانت تونس أول منتخب أفريقي يفوز بمباراة في كأس العالم عندما تغلبت على المكسيك في مونديال 1978، لكنها لم تتجاوز دور المجموعات قط.