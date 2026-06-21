رقصة في غرفة الملابس.. لماذا احتفل ملك هولندا مع منتخب كوراساو؟

أثارت العائلة الملكية الهولندية الكثير من التساؤلات حول سبب وجودها مع لاعبي كوراساو، بعد انتهاء مباراة الأخير ضد الإكوادور في نهائيات كأس العالم.

وحصلت كوراساو على أول نقطة في تاريخها بكأس العالم بعد خروج منتخبها بنتيجة التعادل السلبي من مواجهة الإكوادور التي جرت فجر اليوم على ملعب كانساس سيتي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

ملك هولندا يحتفل مع كوراساو

ونشر حساب منتخب كوراساو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطعاً يظهر فيه ملك هولندا فيليم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما، وهما يرقصان مع اللاعبين احتفالاً بهذه النتيجة التاريخية.

ووصفت شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية هذا التصرف بأنه "غير مألوف"، ودفع كثيرين إلى التساؤل عن سبب وجود شخصيات مرموقة بهذا الحجم في غرفة ملابس دولةٍ أخرى.

وما زاد من غرابة الأمر أن العائلة الملكية كانت قبلها بساعاتٍ قليلة قد حضرت مباراة هولندا والسويد، التي أُقيمت على بُعد 1200 كيلومتر من ملعب مباراة كوراساو والإكوادور.

واستقلت العائلة الملكية الهولندية طائرة خاصة للسفر من هيوستن إلى كانساس سيتي، وبعد وصولها اتجهت مباشرة إلى غرفة ملابس منتخب كوراساو لمشاركة اللاعبين والطاقم الفني رقصة الفوز.

وعن سر الاحتفال، أوضحت الصحيفة أن ملك هولندا ألكسندر وزوجته ماكسيما إلى جانب الأميرة أريان، وهي واحدة من بين 3 بنات للزوجين الملكيين، هم في الحقيقة حكام كوراساو، رغم أنها تُدار من قبل برلمان منتخب ورئيس وزراء.

ويقبع منتخب كوراساو في ذيل المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن الإكوادور صاحب المركز الثالث، فيما ضمن المنتخب الألماني تأهله إلى دور الـ32 من مركز الصدارة بعد تحقيقه انتصاره الثاني بهدفين لهدف على ساحل العاج ثاني الترتيب بـ3 نقاط.

فرصة كوراساو

وما زال منتخب كوراساو يملك فرصة تاريخية للتأهل إلى الدور القادم، لكن يتوجب عليه تحقيق نتيجة الفوز فقط لا غير، مع انتظار هدية من ألمانيا تتمثل في هزيمة الإكوادور في مباراتين ستُقامان يوم الخميس المقبل بالتوقيت نفسه عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

لكن إذا فاز الإكوادور (-1) وكوراساو (-6)، فإن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأول، وعليه سيتعين على المنتخب الكاريبي انتظار نتائج مباريات باقي المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيكون من بين أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.