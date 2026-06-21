مدافع إنجلترا يكشف.. هكذا يحفز هاري كين لاعبي "الأسود الثلاثة" في المونديال

كشف دان بيرن مدافع منتخب إنجلترا أن هاري كين قائد الفريق يشعل حماس لاعبي المنتخب الإنجليزي

أثناء المشاركة في كأس العالم لكرة القدم من خلال قائمة أغاني موسيقى الريف (Country Music).

تحدث كين عن إعجابه بأداء الجماهير لأغنية "وندروول" الشهيرة لفرقة أواسيس بعد الفوز 4-2 على كرواتيا في افتتاح مشوار الفريقين بمونديال عام 2026، لكن موسيقى الريف الصاخبة هي ما تحفز قائد منتخب إنجلترا بشكل أكبر.

أضاف بيرن عبر وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن كين من أشد المعجبين بموسيقى الريف الحديثة، وأن قائمة أغانيه المختارة تضم مغني الريف مورغان والين، وديلان غوسيت، وزاك برايان، ولوك برايان، وفرقة ذا باند بيري، ووايت فلوريس، وكين براون، ولوك كومبس.

وحضر كين وبيرن وحارس المرمى جيسون ستيل حفلا للمغنية إيلا لانغلي في ضواحي كانساس سيتي يوم الجمعة.

وقال بيرن مدافع نيوكاسل إنه حضر الحفل مرتديا زي رعاة البقر، وبعد هذا الحفل، ركز منتخب إنجلترا على استئناف تدريباته استعدادا لمواجهة غانا يوم الثلاثاء المقبل في بوسطن.