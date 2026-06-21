رياضة|كأس العالم 2026|المملكة المتحدة

مدافع إنجلترا يكشف.. هكذا يحفز هاري كين لاعبي "الأسود الثلاثة" في المونديال

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KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 18: Harry Kane of England attends the game between the St. Louis Cardinals and Kansas City Royals at Kauffman Stadium on June 18, 2026 in Kansas City, Missouri. Ed Zurga/Getty Images/AFP (Photo by Ed Zurga / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
هاري كين أهم نجوم منتخب إنجلترا في السنوات الأخيرة (الفرنسية)
Published On 21/6/2026

كشف دان بيرن مدافع منتخب إنجلترا أن هاري كين قائد الفريق يشعل حماس لاعبي المنتخب الإنجليزي
أثناء المشاركة في كأس العالم لكرة القدم من خلال قائمة أغاني موسيقى الريف (Country Music).

تحدث كين عن إعجابه بأداء الجماهير لأغنية "وندروول" الشهيرة لفرقة أواسيس بعد الفوز 4-2 على كرواتيا في افتتاح مشوار الفريقين بمونديال عام 2026، لكن موسيقى الريف الصاخبة هي ما تحفز قائد منتخب إنجلترا بشكل أكبر.

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أضاف بيرن عبر وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن كين من أشد المعجبين بموسيقى الريف الحديثة، وأن قائمة أغانيه المختارة تضم مغني الريف مورغان والين، وديلان غوسيت، وزاك برايان، ولوك برايان، وفرقة ذا باند بيري، ووايت فلوريس، وكين براون، ولوك كومبس.

وحضر كين وبيرن وحارس المرمى جيسون ستيل حفلا للمغنية إيلا لانغلي في ضواحي كانساس سيتي يوم الجمعة.

وقال بيرن مدافع نيوكاسل إنه حضر الحفل مرتديا زي رعاة البقر، وبعد هذا الحفل، ركز منتخب إنجلترا على استئناف تدريباته استعدادا لمواجهة غانا يوم الثلاثاء المقبل في بوسطن.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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