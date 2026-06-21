محرز أساسها.. ثورة مرتقبة في تشكيل الجزائر أمام الأردن

شدّت بعثة المنتخب الوطني الجزائري الرحال من فندق إقامتها بمدينة لورانس في حدود الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، متوجهةً إلى مطار كانساس سيتي.

ومن هناك، تنتقل البعثة عبر رحلة جوية تستغرق ساعة ونصف نحو مدينة سان فرانسيسكو لمواصلة معسكرها التدريبي

برنامج بيتكوفيتش

ومن المقرر أن يعقد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، ندوة صحفية يوم غدٍ في تمام الساعة 15:30 (بالتوقيت المحلي).

وعقب الانتهاء من الندوة، سيقود المدرب أول حصة تدريبية للمنتخب في سان فرانسيسكو، وتحديداً بمركز "بايبال بارك" (PayPal Park) في مدينة سان خوسيه

يُذكر أن المنتخب الجزائري، ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كان يقيم ويتدرّب في ذات المركز بمدينة لورانس.

وكان الطاقم الفني للمنتخب قد فضّل الشروع في التحضيرات الأولية بمركز "روك شالك" (Rock Chalk Park)، نظراً لتوفر جميع التجهيزات والوسائل الحديثة التي ساعدت على إنجاح المرحلة الأولى من المعسكر.

تأتي هذه التحضيرات المكثفة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها "الخضر" في المباراة الأولى أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وقد أبدى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش غضباً شديداً من أداء اللاعبين عقب اللقاء، ووجّه انتقاداته بشكل خاص لبعض عناصر خط وسط الميدان بسبب غياب التركيز والأخطاء المرتكبة.

ملامح تشكيل الجزائر أمام الأردن

وفي السياق ذاته، يعتزم بيتكوفيتش إجراء تغييرات ملموسة على التشكيلة الأساسية في المواجهة القادمة، حيث يتجه لتغيير ما لا يقل عن ثلاثة لاعبين لضخ دماء جديدة في الفريق.

في المقابل، كثفت العناصر الجزائرية مجهوداتها خلال الحصص التدريبية الثلاث الأخيرة بذات المركز، وسط عزيمة وإصرار كبيرين من اللاعبين لتجاوز منتخب الأردن ومحو تعثر المباراة الأولى

إعلان

ومن أبرز الملامح المنتظرة للتشكيلة، عودة النجم رياض محرز بنسبة كبيرة للمشاركة كأساسي؛ وكان محرز قد أسرّ لمقربيه قبل اللقاء السابق برغبته الشديدة في اللعب أساسياً ضد الأرجنتين، ورغم ذلك تقبّل قرار بقائه على دكة البدلاء بروح رياضية، وحاول تقديم الإضافة لزملائه فور دخوله بديلًا.

وفي المقابل، ورغم الانتقادات الواسعة التي طالته مؤخراً، تشير القراءات الفنية إلى اتجاه المدرب لتجديد الثقة في الحارس لوكا زيدان ليكون أساسياً في اللقاء المقبل بهدف إعطائه فرصة ثانية لتدارك الموقف