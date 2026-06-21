هل تشهد مباراة فرنسا والعراق أول حالة تأجيل في كأس العالم؟

تواجه مباراة المنتخبين العراقي والفرنسي خطر التأجيل لبعض الوقت، أو التوقف أثناء إقامتها بسبب الظروف الجوية.

ويصطدم "أسود الرافدين" بالديوك الفرنسية يوم الاثنين عند الساعة 12:00 (منتصف الليل) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، على ملعب فيلادلفيا، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة.

مباراة فرنسا والعراق تواجه خطر الإيقاف

ووفقا للتوقعات الجوية فإنه يُنتظر هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية بعد فترة ظهر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وبالتالي سيتم تطبيق بروتوكولات صارمة أقرّها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتعامل مع مثل هذه الظروف المستجدة، وفق ما ذكرت شبكة "أر أم سي سبورت" (rmcsport) الفرنسية.

وأمام مخاطر موجات العواصف التي قد تكون عنيفة في بعض الأحيان، فإن ذلك سيتسبب في حال حدوثها بتأجيل أو إيقاف المباراة لبعض الوقت، تماما كما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا صيف العام الماضي (2025).

وتفرض اللوائح الفيدرالية الأمريكية تأجيلا إلزاميا مدته 30 دقيقة بمجرّد أن يضرب البرق في محيط دائرة يبلغ قطرها 13 كيلو مترا، ومع كل صاعقة برقٍ إضافية يتم إطلاق فترة توقف جديدة لنصف ساعة أخرى.

وحتى اللحظة تسير الأمور التنظيمية المتعلقة بالطقس دون أية مشاكل بعد إقامة أكثر من 20 مباراة في الولايات المتحدة لوحدها، منذ انطلاق البطولة يوم 11 يونيو/حزيران الجاري.

أول حالة تأجيل

وتساءلت الشبكة الفرنسية عما إذا ستكون مباراة "الديوك" ضد العراق التي ستنطلق عند الساعة 17:00 بالتوقيت الأمريكي، هي الأولى التي ستشهد توقفا أو تأجيلا إجباريا، أم أن الأمور ستسير بشكل طبيعي وكل ذلك مرهون بحالة الطقس.

وكان منتخب فرنسا وصيف النسخة الماضية، قد استهل مشواره في النسخة الـ23 من كأس العالم بفوز هام على السنغال بنتيجة 3-1، وبالتالي يسعى إلى تحقيق فوزه الثاني من أجل حسم مسألة تأهله إلى الدور الثاني في وقت مبكر، دون انتظار خوض المباراة الثالثة ضد النرويج.

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أما المنتخب العراقي فيدخل مواجهة فرنسا الصعبة، مثقلا بالهزيمة الكبيرة التي تلّقاها أمام نظيره النرويجي 1-4، ويأمل بالخروج بنتيجة جيّدة كالتعادل مثلا تحافظ على بعضِ من حظوظه في التأهل إلى دور الـ32، قبل مواجهته الأخيرة ضد السنغال.