21 مباراة في 5 نسخ.. نوير ينفرد برقم قياسي غير مسبوق في كأس العالم

نقش الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، اسمه في سجلات تاريخ كأس العالم بإنجازٍ غير مسبوق بعد مشاركته مع منتخب بلاده ضد كوت ديفوار.

وانتزع "المانشافت" أمس فوزا شاقا من "الأفيال" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب تورنتو لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

نوير يدخل تاريخ المونديال

وانفرد نوير (40 عاما) بالرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها حارس مرمى في تاريخ البطولة، بعد وصوله إلى المباراة المونديالية رقم 21.

ووصل نوير إلى هذا الرقم بعد مشاركته في 5 نسخ من كأس العالم بدءا من جنوب أفريقيا 2010، مرورا بالبرازيل 2014، روسيا 2018، قطر 2022 وصولا إلى المونديال الحالي المقام في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.

وخلال هذه المباريات اهتزت شباك نوير 18 مرة فيما نجح في الحفاظ على نظافتها في 7 مباريات، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

وفضّ نوير شراكته مع نظيره الفرنسي هوغو لوريس الذي توّقف رصيده عند 20 مباراة مونديالية خاضها بين عامي 2010 و2022، آخرها نهائي مونديال قطر الذي خسره "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وكان نوير قد عادل رقم لوريس في مستهل مشواره بمونديال 2026، عندما شارك أساسيا في الفوز العريض بنتيجة 7-1 على كوراساو في الجولة الأولى.

حراس المرمى الـ10 الأكثر مشاركة في مباريات بكأس العالم:

الألماني مانويل نوير: 21 مباراة.

الفرنسي هوغو لوريس: 20 مباراة.

الألماني سيب ماير: 18 مباراة.

البرازيلي كلاوديو تافاريل: 18 مباراة.

الرباعي، الفرنسي فابيان بارتيز، الإنجليزي بيتر شيلتون، الإسباني إيكر كاسياس والإيطالي دينو زوف: 17 مباراة.

الإسباني إندوني زوبيزاريتا: 16 مباراة.

الإيطالي جيانلويجي بوفون: 14 مباراة.

ولا يزال بإمكان نوير تعزيز رقمه القياسي مع وجود مباراتين على الأقل لمنتخب ألمانيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات وكذلك دور الـ32، وربما تزيد، وكل ذلك يتوقف على نتائج "المانشفت" في الأدوار الاقصائية.

الأكثر خوضا للمباريات

وفي الوقت نفسه استقر نوير في المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم ليتساوى مع مواطنه أوفه زيلر، والبولندي فلاديسلاف زمودا والأرجنتيني دييغو مارادونا وفق ما ذكرت صحيفة "ريكورد" (record) البرتغالية.

ويأتي نوير خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (27)، الألماني لوثار ماتيوس (25) ومواطنه ميروسلاف كلوزة (24)، الإيطالي باولو مالديني والبرتغالي كريستيانو رونالدو (23).