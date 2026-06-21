رياضة|كأس العالم 2026|أورغواى

"لا فائدة منها".. بييلسا ينتقد استراحات شرب الماء في مونديال 2026

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MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay, talks to his players during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مدرب منتخب أوروغواي مارسيلو بييلسا يوجه تعليماته للاعبي فريقه أثناء استراحة شرب الماء (الفرنسية)
Published On 21/6/2026

انتقد المدرب الأرجنتيني لأوروغواي مارسيلو بييلسا، السبت، استراحات شرب الماء المفروضة في جميع مباريات مونديال 2026، معتبرا أنها "لا تضيف شيئا وتنتزع الكثير" من كرة القدم.

وقال المدرب المخضرم بشأن هذا الإجراء الجديد الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في النهائيات التي تستضيفها أميركا الشمالية، بهدف مواجهة الحرارة المرتفعة التي تؤثر على اللاعبين عبر منحهم فترة استراحة وترطيب لمدة ثلاث دقائق: "اللعب على أربع فترات بدلا من فترتين يغيّر مفهوم كرة القدم ذاته".

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وأضاف بييلسا: "لم يتم التفكير في العواقب التي قد تترتب على هذه الرياضة، بل في نوع آخر من الانعكاسات"، في إشارة غير مباشرة إلى الأرباح الكبيرة الناتجة عن الإعلانات التلفزيونية خلال هذه الفترات والتي تستمر أحيانا لفترة أطول من المفترض، ما يؤخر استئناف المباراة.

German players drink water during a cooling break in the 2026 World Cup Group E football match between Germany and Ivory Coast at the Toronto Stadium in Toronto on June 20, 2026.
جانب من استراحة شرب الماء أثناء مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في مونديال 2026. (الفرنسية)

وتابع: "قبل اتخاذ هذا القرار، كانت لكرة القدم سمة معينة، أما الآن فأصبحت لها سمة أخرى"، مقارنا هذا الإجراء الجديد بتقنية حكم الفيديو المساعد التي يرى أنها ساهمت في تحسين اللعبة.

وأوضح: "الاستنتاجات التي أعرضها ليست آرائي الشخصية، بل هي ما أسمعه باستمرار وأتفق معه".

من ناحية أخرى، لم يتطرق مدرب أوروغواي كثيرا إلى مباراة الأحد أمام الرأس الأخضر الذي فرض التعادل على إسبانيا سلبا في الجولة الأولى.

وفي ميامي، سيسعى منتخب "السيليستي" إلى تقديم أداء أفضل من ذلك الذي ظهر به حين تعادل مع السعودية 1-1 في الجولة الافتتاحية.

المصدر: الفرنسية

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