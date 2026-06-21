لامين جمال يفتح النار على صحافة إسبانيا قبل مباراة السعودية

في وقت يمر فيه المنتخب الإسباني بـ "مرحلة شك" مبكرة عقب تعثره الافتتاحي المفاجئ أمام الرأس الأخضر بالتعادل السلبي، خرج النجم لامين جمال ليوجه رسالة شديدة اللهجة إلى وسائل الإعلام، داعياً إياهم إلى التخلي عن نبرة التشاؤم المفرط والتحلي بالواقعية، مذكرا الجميع بأن المشوار المونديالي لا يزال في خطوته الأولى.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل باييس" (El País) الإسبانية، أبدى لامين جمال فيها دهشته من الأحكام المطلقة والمسارعة إلى انتقاد وضعية المنتخب؛ حيث قال مستنكراً: "أنتم الصحفيون دائما في عجلة من أمركم لإنهاء عملكم، ما زلنا في الجولة الأولى فقط؛ إسبانيا حصدت نقطة، والبرتغال نقطة، بينما فازت الأرجنتين وفرنسا بمبارياتهما الافتتاحية، فهل يعني هذا حتمية وصولهما إلى النهائي؟".

وأضاف نجم برشلونة بنبرة واثقة تعكس شخصيته القوية: "هذا شيء لا أفهمه، بدلاً من الاستمتاع بأجواء كأس العالم، تصرون على التسرع في إصدار الأحكام والادعاء بأن إسبانيا في وضع سيئ للغاية الآن، من يعرف خبايا هذا المنتخب يدرك تماما عكس ذلك، ولن تعرفوا من سيفوز باللقب حتى يرفع الكأس في 19 يوليو/تموز، لكنكم تريدون معرفة البطل اليوم".

حاجة ماسة وتأكيد طبي من دي لا فوينتي

وتعكس هذه التصريحات النضج الكبير للاعب برشلونة، الذي بات يمثل العنصر الأكثر حسماً والدعامة التكتيكية التي يفتقدها هجوم إسبانيا، وهو ما ظهر جليا في الموقعة الأولى؛ حيث بدا غيابه عن التشكيل الأساسي مؤثرا، قبل أن يدفع به المدرب لويس دي لا فوينتي في الدقائق الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ورغم أنه لم يكن في ذروة جاهزيته البدنية، إلا أن لمحاته منحت الهجوم الإسباني الحيوية المفقودة.

وفي المؤتمر الصحفي الممهد لمواجهة المنتخب السعودي، رفض دي لا فوينتي حسم مسألة البدء بجمال أساسيا، لكنه زف أنباء سارة للجماهير الإسبانية قاطعة الشك باليقين حول حالته الصحية: "إنه بخير، وهذا هو الخبر الأفضل بالنسبة لنا. سنقوم بتقييم عدد الدقائق المناسبة لمنحها له في الملعب، لكن الأهم هو تعافيه الكامل وحماسه الشديد لترك بصمة تاريخية في هذه البطولة".

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يدخل الماتادور الإسباني مواجهة الجولة الثانية أمام السعودية وهو يدرك تماما أنه لا هامش للخطأ، متسلحاً بعودة موهبته الفذة، وشخصية جماعية يصر نجومها على أنها قادرة على قلب الطاولة والرد عمليا في المستطيل الأخضر.