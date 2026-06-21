قصة تحول مذهلة.. مانزامبي من حارس مرمى إلى نجم وسط منتخب سويسرا

سجّل اللاعب السويسري يوهان مانزامبي أداء قياسيا في مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك ضمن منافسات كأس العالم، حيث قاد فريقه للفوز بنتيجة 4-1 بعد تسجيله هدفين عقب دخوله بديلا.

وأصبح مانزامبي أصغر لاعب في تاريخ المنتخب السويسري يحرز ثنائية في مباراة واحدة، وأول لاعب يحقق ذلك بعد المشاركة من على مقاعد البدلاء، في تطور لافت لمسيرة لاعب كان يطمح في بداياته المهنية للعب كحارس مرمى قبل أن يتحوّل إلى خط الوسط.

أداء تاريخي

لم يحتج مانزامبي (20 عاما و247 يوما) سوى إلى 18 دقيقة فقط منذ دخوله بديلا في مباراة البوسنة والهرسك ليقلب موازين اللقاء، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي قبل مشاركته.

افتتح اللاعب التسجيل، وتسبب في حالة طرد ضد الفريق المنافس، قبل أن يختتم ثنائيته الشخصية في الدقيقة التسعين.

وُلد مانزامبي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2005 بمدينة جنيف، وهو من أصول أنغولية ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية. بدأت علاقته بكرة القدم في سن الرابعة، حيث كان يصر حينها على التمركز بين القائمين لحراسة المرمى، قبل أن يقنعه والده بتغيير مركزه لاستغلال مهاراته في مداعبة الكرة بقدميه وذلك بحسب تقرير موقع "إل غرافيكو".

وفي مطلع عام 2023، اتخذ مانزامبي قرارات مفصليا بترك قطاع الناشئين في نادي سيرفيت السويسري، والاحتراف في ألمانيا.

ورغم ما وصفه خبراء "اكتشاف المواهب" بـ "المخاطرة الهائلة" نتيجة انتقاله منفردا في سن السابعة عشرة للعب في دوريات الدرجة الثالثة والرابعة الألمانية، إلا أن اللاعب استطاع إثبات وجوده.

التألق في الدوري الألماني

قاد المستوى المتميز لمانزامبي مدربه في نادي فرايبورغ، جوليان شوستر، إلى تصعيده للفريق الأول في سن الثامنة عشرة. ومنذ بداية عام 2025، انتقل اللاعب من مرحلة "المغمور" إلى ركيزة أساسية، حيث أنهى الموسم الماضي مشاركا في 27 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها من التمريرات الحاسمة.

وعلى الصعيد القاري، كان مانزامبي علامة فارقة في مسيرة فريقه بـ "الدوري الأوروبي" هذا العام، حيث ساهم بفاعلية في بلوغ فرايبورغ أول نهائي أوروبي في تاريخه.

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هذه الأرقام، إلى جانب تعدد مهاراته كلاعب وسط يجمع بين المهام الدفاعية والهجومية، والقدرة على صناعة اللعب من الأطراف، رفعت قيمته السوقية لتصل إلى 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار).

مقارنات تقنية وعفوية الشباب

أثارت مواهب مانزامبي مقارنات فنية بين المحللين؛ إذ يراه البعض امتدادا لأسلوب الألماني مايكل بالاك، بينما يرى آخرون شبها بطريقة لعب الفرنسي بول بوغبا.

ورغم هذا الصعود الصاروخي، يظل اللاعب محتفظا بجانب من طفولته، حيث يحتفل بأهدافه بحركة "كاميهاميها" المقتبسة من مسلسل الرسوم المتحركة الياباني "دراغون بول"، مستذكرا الأيام التي كان فيها مشجعا بسيطا في مناطق الجماهير، يراقب نجوم اللعبة الذين بات هو اليوم واحدا منهم.